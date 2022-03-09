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Росіяни мародерять, ґвалтують, вбивають: ДСНС назвала найскладнішим районом Бучанський

Середа, 9 березня 2022, 09:43
БУЧА 1 БЕРЕЗНЯ, ФОТО СЕРГІЯ НУЖЕНКА, РАДІО СВОБОДА

Рятувальники повідомляють, що наразі найскладніша ситуація по всій країні у Бучанському районі Київської області. Ситуація  в населених пунктах району не контрольована української владою, окупанти створили гуманітарну катастрофу.

Джерело: звіт ДСНС, наданий "Українській правді"

Деталі: Відомо, що доступ до населених пунктів відсутній (Буча, Ворзель, Ірпінь, Михайлівська Рубежівка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Нове Залісся, Красний Ріг, Макарів, Миколаївка, Колонщина, Копилів, Северинівка, Березівка, Плахтянка, Червона Гірка, Гавронщина,  Немішаєво, Микуличі, Пороскотень, Клавдієво-Тарасове, Мила,  Гурівщина) у зв’язку із окупацією загарбниками.

На території цих населених пунктів розгорнуті російські блокпости, ведуться бойові дії, здійснюється обстріл житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

За інформацією місцевих мешканців окупантами здійснюється мародерство, вбивство, ґвалтування цивільного населення, проводиться паспортний контроль наших громадян.

Протягом майже тижня в населених пунктах відсутнє життєзабезпечення населення, окупанти блокують всі можливі шляхи для підвозу води, харчів та медикаментів.

За оперативною інформацією  потребують евакуації близько 4 тис. 400 осіб, які знаходяться у захисних спорудах, підвальних приміщеннях житлових будинків, об’єктах, дачних кооперативах та під завалами.

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Нагадаємо: За даними міськради Бучі, 9 березня з 10:40 до 11.00 проводитиметься евакуація з Бучі та Ворзеля на залізничний вокзал Києва.

Теми: Київська областьвійнаРосія
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