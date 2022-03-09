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ДСНС: ворог обстріляв приватні будинки, вбив десятки дорослих та дітей за добу

Роман ПетренкоСереда, 9 березня 2022, 10:14
село яковлівка харківщини 2 березня, фото: дснс

Рятувальники повідомляють, що російські окупанти обстрілюють приватні будинки на Миколаївщині, Житомирщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині – загинули десятки людей.

Джерело: звіт ДСНС, наданий "Українській правді"

Деталі: Миколаївська область                                               

Підрозділами ДСНС ліквідовано 11 пожеж, які виникли внаслідок обстрілів на території області. Внаслідок обстрілів загинули 4 цивільні особи, деблоковані з-під завалів 5 осіб.

Житомирська область

8 березня о 20:10 у Житомирі внаслідок авіаудару на територію в/ч А-2900 загинули 3 військовослужбовці, 3 травмовано та внаслідок влучання в триповерхову будівлю (80х24 м) гуртожитку загинула 1 особа та травмовано 2 особи.

8 березня о 20:50 в м. Малин Житомирської області по вул. Вокзальна внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинули 5 осіб, з них 2 дітей 2021 р.н.

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8 березня внаслідок авіаудару по с. Битиця, Сумського району загинула 1 особа та 1 особа травмована, знищено 1 та частково пошкоджені 2 житлові будинки.

8 березня Внаслідок авіаудару м. Охтирка, , пошкоджено 8 житлових будинків, травмовано 6 осіб.

Харківська область

Підрозділами ДСНС ліквідовано наслідки авіаудару по приватному домогосподарству у с. Дінець. Врятовано 4-х осіб. На місці події знайдено тіла двох людей, з них одна дитина.

Луганська область

8 березня внаслідок обстрілів по Сєвєродонецьку та Рубіжному загинуло 10 осіб, травмовано 9 осіб, пошкоджено 49 житлових будинків та 14 будівель. Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб. Від ДСНС залучалось 213 осіб та 43 од. техніки.

Нагадаємо: Рятувальники повідомляють, що наразі найскладніша ситуація по всій країні у Бучанському районі Київської області. Ситуація  в населених пунктах району не контрольована української владою, окупанти створили гуманітарну катастрофу.

Теми: ДСНСвбивствоРосіявійна
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