Евакуація з Київщини: адреси збору мешканців

Тут і далі інфографіка КОВА

9 березня відбудеться евакуація жителів Київщини, які фактично з початку війни перебувають під нещадними обстрілами Росії і залишились без зв’язку, опалення і води. Людей чекають за шістьма адресами.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Facebook

Дослівно КОВА: "Сьогодні відбуватиметься евакуація населення Київської області гуманітарними коридорами: з міст Ворзель, Бородянка, Ірпінь, Буча, Гостомель через Стоянка – Білгородка в місто Київ.

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Росія взяла на себе публічні зобов’язання припинити вогонь. Евакуаційний транспорт вирушив до адрес евакуації".

Деталі: Евакуація розпочнеться об 11:30.

Адреси для евакуації:

ВІДЕО ДНЯ

м. Ірпінь, готель "Ірпінь", вул. Соборна, 105Б,

м. Ворзель, Укрпошта, вул. Курортна, 25,

м. Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12,

м. Гостомель, Виправна колонія, вул. Мирна, 3А,

м. Бородянка, Церква, вул. Православна – вул. Центральна,

м. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220.

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