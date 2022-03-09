Евакуація з Київщини: адреси збору мешканців
Середа, 9 березня 2022, 10:54
9 березня відбудеться евакуація жителів Київщини, які фактично з початку війни перебувають під нещадними обстрілами Росії і залишились без зв’язку, опалення і води. Людей чекають за шістьма адресами.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Facebook
Дослівно КОВА: "Сьогодні відбуватиметься евакуація населення Київської області гуманітарними коридорами: з міст Ворзель, Бородянка, Ірпінь, Буча, Гостомель через Стоянка – Білгородка в місто Київ.
Росія взяла на себе публічні зобов’язання припинити вогонь. Евакуаційний транспорт вирушив до адрес евакуації".
Деталі: Евакуація розпочнеться об 11:30.
Адреси для евакуації:
- м. Ірпінь, готель "Ірпінь", вул. Соборна, 105Б,
- м. Ворзель, Укрпошта, вул. Курортна, 25,
- м. Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12,
- м. Гостомель, Виправна колонія, вул. Мирна, 3А,
- м. Бородянка, Церква, вул. Православна – вул. Центральна,
- м. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220.
Передісторія:
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- Україна та Російська Федерація погодили припинення вогню з 9:00 до 21:00 9 березня для евакуації населення шістьма гуманітарними коридорами.