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Евакуація з Київщини: адреси збору мешканців

Ірина БалачукСереда, 9 березня 2022, 09:54
Евакуація з Київщини: адреси збору мешканців
Тут і далі інфографіка КОВА

9 березня відбудеться евакуація жителів Київщини, які фактично з початку війни перебувають під нещадними обстрілами Росії і залишились без зв’язку, опалення і води. Людей чекають за шістьма адресами.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Facebook

Дослівно КОВА: "Сьогодні відбуватиметься евакуація населення Київської області гуманітарними коридорами: з міст Ворзель, Бородянка, Ірпінь, Буча, Гостомель через Стоянка – Білгородка в місто Київ.

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Росія взяла на себе публічні зобов’язання припинити вогонь. Евакуаційний транспорт вирушив до адрес евакуації".

Деталі: Евакуація розпочнеться об 11:30.

Адреси для евакуації:

ВІДЕО ДНЯ
  • м. Ірпінь, готель "Ірпінь", вул. Соборна, 105Б,
 
  • м. Ворзель, Укрпошта, вул. Курортна, 25,
 
  • м. Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12, 
 
  • м. Гостомель, Виправна колонія, вул. Мирна, 3А,
 
  • м. Бородянка, Церква, вул. Православна – вул. Центральна,
 
  • м. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220.
 

Передісторія: 

  • Україна та Російська Федерація погодили припинення вогню з 9:00 до 21:00 9 березня для евакуації населення шістьма гуманітарними коридорами.

Теми: Київська областьвійнаевакуація
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