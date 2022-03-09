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Зеленський постійно на роботі, спить мало – ОПУ

Роман КравецьСереда, 9 березня 2022, 11:43

Володимир Зеленський впродовж 14 днів війни цілодобово перебуває на робочому місці. 

Джерело: член делегації України в переговорах з країною-окупантом, радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв’ю УП

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Пряма мова: "Володимир Олександрович постійно тут знаходиться. Президент постійно в центрі прийняття рішень, у Києві на робочому місці".

Деталі: "Українська правда" також запитувала Подоляка, чи президент має час на сон.

Пряма мова радника голови ОПУ: "Президент спить по 3-4 години на добу і постійно на зв’язку. Навіть коли він на годину може прилягнути, все одно встає, бере слухавку, якщо хтось дзвонить із міжнародних лідерів.

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Він весь час на зв’язку, цілодобово проводить наради. Спить мало – скажемо так".

Що передувало: В Офісі президента раніше повідомляли, що Володимир Зеленський не збирається залишати столицю України ні за яких умов. 

Теми: Офіс президентаЗеленськийвійна
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