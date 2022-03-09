Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський постійно на роботі, спить мало – ОПУ

Роман КравецьСереда, 9 березня 2022, 12:43

Володимир Зеленський впродовж 14 днів війни цілодобово перебуває на робочому місці. 

Джерело: член делегації України в переговорах з країною-окупантом, радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв’ю УП

Пряма мова: "Володимир Олександрович постійно тут знаходиться. Президент постійно в центрі прийняття рішень, у Києві на робочому місці".

Деталі: "Українська правда" також запитувала Подоляка, чи президент має час на сон.

Пряма мова радника голови ОПУ: "Президент спить по 3-4 години на добу і постійно на зв’язку. Навіть коли він на годину може прилягнути, все одно встає, бере слухавку, якщо хтось дзвонить із міжнародних лідерів.

Він весь час на зв’язку, цілодобово проводить наради. Спить мало – скажемо так".

Що передувало: В Офісі президента раніше повідомляли, що Володимир Зеленський не збирається залишати столицю України ні за яких умов. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Офіс президентаЗеленськийвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ракетний удар по центру Донецька здійснили з території РФ – CIT

Переговори продовжаться у середу, є простір для компромісу – Подоляк

Байден підписав закон про історичні $13,6 млрд допомоги Україні

оновленоІз Маріуполя на авто за день виїхало 20 тисяч людей – ОП

Російські пропагандисти масово звільняються – ЗМІ

Під Харковом українські військові відкинули ворога за межі позицій

Усі новини...
Офіс президента
Путіну треба прийняти, що не буде так, як він хотів – радник голови ОПУ
Втрати ворога набагато більші, ніж наші – ОП
Замахів на Зеленського було вже більше десятка – Подоляк
Останні новини
23:59
Війна Росії проти України може викликати світову продовольчу кризу
23:56
США виділять $186 млн на підтримку українських біженців
23:55
відео, оновленоЗеленський зустрівся з прем’єрами Польщі, Чехії та Словенії: Нічого не бояться
23:43
Окупанти обстріляли околиці Нікополя на Дніпропетровщині
23:39
Республіканці закликають Байдена надати Україні системи ППО та винищувачі
23:27
Данілов присоромив французькі компанії, які співпрацюють з Росією
23:26
Очільник Львівщини просить Польщу відкрити ще два пункти пропуску
23:20
Маск відповів Кадирову й перейменувався у Твітері на Ілону
23:15
ЗМІ змусили Макрона виправдовуватися за військові поставки до РФ
23:14
ВІДЕОНімецький телеканал опублікував відео, як росіяни розстріляли цивільного під Києвом
Усі новини...