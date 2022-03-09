Замахів на Зеленського було вже більше десятка – Подоляк
Президент України Володимир Зеленський пережив вже більше десяти спроб замахів на його життя.
Джерело: Член делегації України в переговорах з країною-окупантом, радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв’ю УП
Пряма мова: "Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти до урядового кварталу і таке інше.
У нас дуже потужна мережа розвідки і контррозвідки – вони це все відслідковують і всі ці ДРГ ще на підходах ліквідовуються. Тобто ми розуміємо всі плани і по них відпрацьовують наші контррозвідки".
Пряма мова: "З точки зору безпеки, я не можу говорити про деякі речі. Ці ж ризики нікуди не зникли.
Західні розвідки правильно кажуть, що головна ціль для пана Путіна – це був пан Зеленський з точки зору атаки урядового кварталу і спроби вбити ключового менеджера країни".
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Що передувало: Раніше британське видання "The Times" повідомляло, від початку російсько-української війни президент Володимир Зеленський пережив щонайменше три спроби замаху.