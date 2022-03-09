Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Не брати в руки! Поліція показала, яку небезпеку можуть нести ракети "Іскандер М"

Валентина РоманенкоСереда, 9 березня 2022, 12:22
Не брати в руки! Поліція показала, яку небезпеку можуть нести ракети Іскандер М
Євгеній Жуков. фото з FB

Голова Патрульної поліції Євгеній Жуков попереджає про небезпеку піднімати з землі сторонні предмети поблизу місць обстрілів, оскільки вони можуть становити смертельну небезпеку.

Джерело: Жуков у Facebook

Деталі: Головний патрульний країни оприлюднив фото бойової касетної частини російської ракети "Іскандер М". Ці частини, якщо не вибухнули одразу, можуть здетонувати протягом 24 годин і більше.

Реклама:

Пряма мова: "Важлива інфа від пацанів! Особливо для цивільних.

Брати та сестри, по всім нашим передайте: вот такими шнягами нафаршировані Іскандери-М. Схожий на банку з під пива або на масляний фільтр. Якщо навіть збили Іскандер, ні в якому разі не брати їх в руки. Тільки вибухотехніки їх знешкоджують.

 

Це бойові касетні частини ракети. В них знаходяться кульки як снаряд ураження. Цивільних до них не підпускати. Один в Покровську вже розібрав себе на частини тіла. Вони можуть здетонувати протягом 24 годин і більше. Великі номерні частини передавати військовим для ідентифікації ракети. Такі ракети заборонені конвенцією ООН. Це для Гааги".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
війна
Авіатроща двох вертольотів: у Полтаві прощаються із загиблими екіпажами Мі-8
Без жодного пострілу: 19 окупантів потрапили в полон завдяки снайперам ССО
Буданов: Серед тих, хто керує Росією, одиниці виступають за війну
Останні новини
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: