Не брати в руки! Поліція показала, яку небезпеку можуть нести ракети "Іскандер М"

Голова Патрульної поліції Євгеній Жуков попереджає про небезпеку піднімати з землі сторонні предмети поблизу місць обстрілів, оскільки вони можуть становити смертельну небезпеку.

Джерело: Жуков у Facebook

Деталі: Головний патрульний країни оприлюднив фото бойової касетної частини російської ракети "Іскандер М". Ці частини, якщо не вибухнули одразу, можуть здетонувати протягом 24 годин і більше.

Пряма мова: "Важлива інфа від пацанів! Особливо для цивільних.

Брати та сестри, по всім нашим передайте: вот такими шнягами нафаршировані Іскандери-М. Схожий на банку з під пива або на масляний фільтр. Якщо навіть збили Іскандер, ні в якому разі не брати їх в руки. Тільки вибухотехніки їх знешкоджують.

Це бойові касетні частини ракети. В них знаходяться кульки як снаряд ураження. Цивільних до них не підпускати. Один в Покровську вже розібрав себе на частини тіла. Вони можуть здетонувати протягом 24 годин і більше. Великі номерні частини передавати військовим для ідентифікації ракети. Такі ракети заборонені конвенцією ООН. Це для Гааги".