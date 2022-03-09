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В Енергодарі розпочалася евакуація жінок та дітей

"Українська правда"Середа, 9 березня 2022, 13:42

Евакуаційна колона з мешканцями Енергодара, що складається переважно з жінок, дітей та людей похилого віку, вирушила з міста.

Джерело: Міський голова Енергодару Дмитро Орлов у Telegram

Деталі: Колона рухається під егідою Червоного хреста. 

Що передувало: Раніше повідомлялося,  жителів міста Енергодар та навколишніх сіл матимуть змогу евакуюватись до Запоріжжя.

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Теми: Запорізька областьевакуаціявійна
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