В Енергодарі розпочалася евакуація жінок та дітей
Середа, 9 березня 2022, 13:42
Евакуаційна колона з мешканцями Енергодара, що складається переважно з жінок, дітей та людей похилого віку, вирушила з міста.
Джерело: Міський голова Енергодару Дмитро Орлов у Telegram
Деталі: Колона рухається під егідою Червоного хреста.
Що передувало: Раніше повідомлялося, жителів міста Енергодар та навколишніх сіл матимуть змогу евакуюватись до Запоріжжя.
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