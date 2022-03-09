В Енергодарі розпочалася евакуація жінок та дітей

Евакуаційна колона з мешканцями Енергодара, що складається переважно з жінок, дітей та людей похилого віку, вирушила з міста.

Джерело: Міський голова Енергодару Дмитро Орлов у Telegram

Деталі: Колона рухається під егідою Червоного хреста.

Що передувало: Раніше повідомлялося, жителів міста Енергодар та навколишніх сіл матимуть змогу евакуюватись до Запоріжжя.