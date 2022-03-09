Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Енергодару та сусіднім селам дають "зелений коридор" для евакуації – мер

Ірина БалачукСереда, 9 березня 2022, 09:39
Жителі Енергодара прощаються з загиблими героями Євгеном Уколовим та Михайлом Фроліковим, які боронили Запорізьку АЕС. 7 березня. Фото з ТГ Орлова

9 березня жителі міста Енергодар та навколишніх сіл матимуть змогу евакуюватися до Запоріжжя.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Увага! Терміново! Всім мешканцям Енергодара, сусіднім селам Василівського, Кам’янко-Дніпровського, Великобілозерського районів!

9 березня під егідою Червоного Хреста організовується гуманітарний коридор із Запоріжжя до Енергодара, та зелений – для евакуації населення до міста Запоріжжя".

Деталі: За словами міського голови, з 9:00 – оголошено режим припинення вогню.

Орієнтовно з 12:00 до 13:00 в Енергодар доставлять інсулін, деякі медикаменти та сухі продути для подальшої організації безкоштовних соціальних їдалень в школах та підтримки найбільш незахищених категорій населення.

На зворотному шляху автобуси будуть забирати мирних жителів, які хочуть виїхати з Енергодара.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Місце збору громадян для евакуації – ділянка дороги на вулиці Курчатова, від "червоного" будинку до набережної вбік прогулянкового каналу.

Збір мешканців міста та жителів сусідніх сіл орієнтовно триватиме з 12:00 до 13:00. З собою обов’язково треба мати документи.

За словами міського голови, також погодили можливість сформувати колону з особистого транспорту – вона може рухатися за автобусами.

Орлов підкреслив, що усі автобуси та особистий транспорт повинні мати маркування у правому верхньому куті лобового скла у вигляді червоного хреста.  

Теми: Енергодаревакуаціявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Під Харковом українські військові відкинули ворога за межі позицій

Окупанти взяли в заручники лікарню в Маріуполі – голова області

Зеленський вважає, що Україна не стане членом НАТО

Переговори з РФ тривають, обговорюється припинення вогню та виведення військ з України – Подоляк

Декілька нардепів ОПЗЖ хочуть вийти з фракції

Кива більше не народний депутат

Усі новини...
Енергодар
В Енергодарі на прощання з героями прийшли кілька сотень людей
В Енергодарі проблеми зі зв'язком і продуктами, влада планує громадські обіди 
Останні новини
21:21
Байден підписав закон про історичні $13,6 млрд допомоги Україні
21:21
У Центрі громадського здоров'я дали поради, як допомогти дитині зняти стрес
21:17
Бої йдуть по всіх напрямках, а зрадники з ОРДЛО бігають по лісах біля села Піски – Кім
21:15
Росіянам, що атакували прикордонників на Донеччині, довелося втікати
20:59
Транспорт зупинять, аптеки закриють: які обмеження будуть діяти у Києві під час комендантської години
20:58
оновленоІз Маріуполя на авто за день виїхало 20 тисяч людей – ОП
20:49
Псакі про санкції РФ: Подорожувати Росією не планували
20:48
Російські пропагандисти масово звільняються – джерела
20:47
Зеленський просить українців у світі допомогти зупинити всю торгівлю з РФ
20:45
Кабмін ліквідував дві "виснажені" шахти
Усі новини...