Енергодару та сусіднім селам дають "зелений коридор" для евакуації – мер

Жителі Енергодара прощаються з загиблими героями Євгеном Уколовим та Михайлом Фроліковим, які боронили Запорізьку АЕС. 7 березня. Фото з ТГ Орлова

9 березня жителі міста Енергодар та навколишніх сіл матимуть змогу евакуюватися до Запоріжжя.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Увага! Терміново! Всім мешканцям Енергодара, сусіднім селам Василівського, Кам’янко-Дніпровського, Великобілозерського районів!

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9 березня під егідою Червоного Хреста організовується гуманітарний коридор із Запоріжжя до Енергодара, та зелений – для евакуації населення до міста Запоріжжя".

Деталі: За словами міського голови, з 9:00 – оголошено режим припинення вогню.

Орієнтовно з 12:00 до 13:00 в Енергодар доставлять інсулін, деякі медикаменти та сухі продути для подальшої організації безкоштовних соціальних їдалень в школах та підтримки найбільш незахищених категорій населення.

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На зворотному шляху автобуси будуть забирати мирних жителів, які хочуть виїхати з Енергодара.

Місце збору громадян для евакуації – ділянка дороги на вулиці Курчатова, від "червоного" будинку до набережної вбік прогулянкового каналу.

Збір мешканців міста та жителів сусідніх сіл орієнтовно триватиме з 12:00 до 13:00. З собою обов’язково треба мати документи.

За словами міського голови, також погодили можливість сформувати колону з особистого транспорту – вона може рухатися за автобусами.

Орлов підкреслив, що усі автобуси та особистий транспорт повинні мати маркування у правому верхньому куті лобового скла у вигляді червоного хреста.