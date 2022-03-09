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У Скадовськ зайшли військові РФ, із міськради винесли комп'ютери

Олена РощінаСереда, 9 березня 2022, 13:52
У Скадовськ зайшли військові РФ, фото Ірини Булгак

У Скадовськ у Херсонській області 9 березня в'їхала російська військова техніка, місцевих жителів не пустили до пам'ятника Тарасові Шевченку, а з міської ради винесли комп'ютери.

Джерело: "Суспільне" і видання "Український південь" і "Мост"

Джерело: У середу вранці скадовчани вийшли вшанувати 208-му річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 

У цей час в місто почала в’їжджати військова техніка збройних сил РФ. 

Поряд із мирними мітингарями, які стояли і вшановували великого Шевченка з українськими прапорами, стали і російські солдати зі зброєю. 

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Місцеві жителі писали у соцмережах, що о 9-й – на початку десятої до центру міста заїхали 8 машин, 10 людей побігли до міськради й вибили двері до міськради. На машинах – нібито знак "z".

Військові сказали закрити всі магазини. 

Військові зайшли до міської ради та забрали звідти усі комп'ютери, повідомив "Суспільному" скадовський міський голова Олександр Яковлєв.

Пряма мова: "Завітали військові невідомого роду військ і забрали у міській раді всі комп'ютери та поїхали. Влаштували тут розгром. Травмованих немає".

Деталі: За словами Яковлєва, військові наказали не проводити політичні акції.

Представникам влади сказали, що вони можуть далі забезпечувати життєдіяльність міста. 

Яковлєв наголосив, що "Скадовськ – це Україна", але російські військові диктують свої умови.

Місцеві мешканці також розповіли, що російські військові зайшли у Скадовськ о 8:45. Спочатку вони  стояли на центральній площі – але зібралися місцеві мешканці і їх "прогнали".

Після цього росіяни перемістилися до управління нацполіції, захопивши його.

У міській раді розбили вікна. Також загарбники побували у поліції, прокуратурі й військкоматі.  

До цього дня у Скадовську було тихо і спокійно, хоча Херсон уже в блокаді і захоплений.

УП, доповнено
Теми: Херсонська областьвійна
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