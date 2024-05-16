У Скадовську росіяни влаштували змагання з пілотування БпЛА серед школярів – спротив

За даними національного спротиву, російські окупанти у тимчасово окупованому Скадовську влаштували для школярів змагання з пілотування БпЛА.

Джерело: ЦНС

Деталі: У повідомленні спротиву зазначають, що у турнірі з пілотування БпЛА змагалися школярі молодших класів (8-12 років), а також старшокласники.

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Дослівно: "Навчання дітей основ пілотування БпЛА, залучення школярів та студентів до військово-промислового виробництва – це нормальне явище для терористичної Росії".