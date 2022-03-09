Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росгвардія захопила 400 українців на Херсонщині за спротив окупації 

Олена РощінаСереда, 9 березня 2022, 14:27

Російські окупанти почали затримувати у Херсонській області українських патріотів, які виходять на акції з прапорами України. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України".

Цьому передувало: Днями британська газета "'Financial Times" із посиланням на європейські спецслужби та аналітиків повідомляла, що російська влада доручила ФСБ підготовку каральних операцій у захоплених українських містах із метою зломити спротив мирного населення.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Херсонська областьХерсонакціїокупація
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський кличе у Київ друзів України: "Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите"

Данілов: У Московії будуть квакати жаби, а Ічкерія стане незалежною

НАТО має відправити в Україну миротворчу місію - Качинський

Ракетний удар по центру Донецька здійснили з території РФ – CIT

Переговори продовжаться у середу, є простір для компромісу – Подоляк

Байден підписав закон про історичні $13,6 млрд допомоги Україні

Усі новини...
Херсонська область
Окупанти захопили СІЗО у Херсоні, готують його для ув'язнення містян
Депутат у Генічеську схиляв жителів скоритися окупанту – прокуратура
У Скадовськ зайшли військові РФ, із міськради винесли комп'ютери
Останні новини
01:56
Зеленський виступить у Конгресі США
01:52
Зеленський присвоїв шістьом військовим "Героя України"
01:46
відеоЗеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше
01:42
"Звільняйтесь" – Зеленський звернувся до чиновників і пропагандистів РФ
01:41
Зеленський кличе у Київ друзів України: "Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите"
01:18
Незалежна Україна переживе Путіна – Блінкен
01:17
Росія уже втратила майже 40% підрозділів у війні проти України – Генштаб
01:09
Росіяни хочуть блокувати Маріуполь, втрачають вертольоти на Херсонщині — звіт Генштабу по регіонах
01:01
Блінкен висловив готовність притягнути Путіна до відповідальності
00:59
Ви боретеся і за наше життя – прем’єр Чехії після зустрічі із Зеленським
Усі новини...