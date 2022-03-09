Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росгвардія захопила 400 українців на Херсонщині за спротив окупації 

Олена РощінаСереда, 9 березня 2022, 13:27

Російські окупанти почали затримувати у Херсонській області українських патріотів, які виходять на акції з прапорами України. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України".

Реклама:

Цьому передувало: Днями британська газета "'Financial Times" із посиланням на європейські спецслужби та аналітиків повідомляла, що російська влада доручила ФСБ підготовку каральних операцій у захоплених українських містах із метою зломити спротив мирного населення.

Теми: Херсонська областьХерсонакціїокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Херсонська область
Україні повернули 11 дітей, яких росіяни тримали на окупованій частині Херсонщини
Росіяни за добу вбили двох жителів Донеччини та Херсонщини
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
Останні новини
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: