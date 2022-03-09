Росгвардія захопила 400 українців на Херсонщині за спротив окупації 

Російські окупанти почали затримувати у Херсонській області українських патріотів, які виходять на акції з прапорами України.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України".

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Цьому передувало: Днями британська газета "'Financial Times" із посиланням на європейські спецслужби та аналітиків повідомляла, що російська влада доручила ФСБ підготовку каральних операцій у захоплених українських містах із метою зломити спротив мирного населення.