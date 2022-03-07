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Росія тероризуватиме населення України, щоб зломити спротив – FT

Олена РощінаПонеділок, 7 березня 2022, 10:14

Російська влада доручила ФСБ підготовку каральних операцій у захоплених українських містах із метою зломити спротив населення.

Джерело: британська газета "'Financial Times" із посиланням на європейські спецслужби та аналітиків

Деталі: За словами представників європейської розвідки, ФСБ Росії, спадкоємиці КДБ було доручено підтримувати політичний порядок у захоплених містах.

Пряма мова: "Російські офіційні особи розглядають агресивні заходи для придушення ймовірного протесту та опору. . .[включаючи] насильницький контроль натовпу, репресивні затримання організаторів протесту та, можливо, публічні страти для стримування українських протестувальників".

Деталі: За словами аналітиків, використання терору для поневолення воюючого населення – це випробувана тактика, недорога та ефективна.

Видання зазначає, що для окупації всієї країни зазвичай потрібно 20 солдатів на 1000 жителів, хоча, згідно з дослідженням Військового коледжу армії США, у 2003 році Росія направила до Чечні понад 150 військовослужбовців на 1000 жителів. В Україні це означатиме присутність понад 6 мільйонів російських солдатів, пише FT.

"Спокуса в Москві вдатися до терору на безкрайніх теренах України буде великою. Це також дешевий і перевірений метод, коли у вас недостатньо людей", — сказав Серхіо Харамільйо, старший радник Європейського інституту миру в Брюсселі та колишній співробітник міністерства оборони Колумбії, який розробив мирний процес у країні.

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Нагадаємо: У лютому Вашингтон заявив у листі, спрямованому в ООН, що США є "достовірна інформація" про те, що російські сили "ймовірно, вживатимуть смертоносних заходів для розгону мирних протестів або іншим чином протидіятимуть мирним спробам передбачуваного опору".

У листі також стверджувалося, що Росія склала список українців, яких треба вбити чи заслати до таборів після військової окупації.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ці твердження є брехнею і що немає такого списку.

Намір напасти на Україну та окупувати її територію Росія теж не раз офіційно заперечувала.

Теми: війнаРосіяФСБ
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