Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія тероризуватиме населення України, щоб зломити спротив – FT

Олена РощінаПонеділок, 7 березня 2022, 09:14

Російська влада доручила ФСБ підготовку каральних операцій у захоплених українських містах із метою зломити спротив населення.

Джерело: британська газета "'Financial Times" із посиланням на європейські спецслужби та аналітиків

Деталі: За словами представників європейської розвідки, ФСБ Росії, спадкоємиці КДБ було доручено підтримувати політичний порядок у захоплених містах.

Реклама:

Пряма мова: "Російські офіційні особи розглядають агресивні заходи для придушення ймовірного протесту та опору. . .[включаючи] насильницький контроль натовпу, репресивні затримання організаторів протесту та, можливо, публічні страти для стримування українських протестувальників".

Деталі: За словами аналітиків, використання терору для поневолення воюючого населення – це випробувана тактика, недорога та ефективна.

Видання зазначає, що для окупації всієї країни зазвичай потрібно 20 солдатів на 1000 жителів, хоча, згідно з дослідженням Військового коледжу армії США, у 2003 році Росія направила до Чечні понад 150 військовослужбовців на 1000 жителів. В Україні це означатиме присутність понад 6 мільйонів російських солдатів, пише FT.

ВІДЕО ДНЯ

"Спокуса в Москві вдатися до терору на безкрайніх теренах України буде великою. Це також дешевий і перевірений метод, коли у вас недостатньо людей", — сказав Серхіо Харамільйо, старший радник Європейського інституту миру в Брюсселі та колишній співробітник міністерства оборони Колумбії, який розробив мирний процес у країні.

Нагадаємо: У лютому Вашингтон заявив у листі, спрямованому в ООН, що США є "достовірна інформація" про те, що російські сили "ймовірно, вживатимуть смертоносних заходів для розгону мирних протестів або іншим чином протидіятимуть мирним спробам передбачуваного опору".

У листі також стверджувалося, що Росія склала список українців, яких треба вбити чи заслати до таборів після військової окупації.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ці твердження є брехнею і що немає такого списку.

Намір напасти на Україну та окупувати її територію Росія теж не раз офіційно заперечувала.

Теми: війнаРосіяФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
війна
Авіатроща двох вертольотів: у Полтаві прощаються із загиблими екіпажами Мі-8
Без жодного пострілу: 19 окупантів потрапили в полон завдяки снайперам ССО
Буданов: Серед тих, хто керує Росією, одиниці виступають за війну
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: