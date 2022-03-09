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Кулеба звернувся до міжанродної спільноти через знеструмлення ЧАЕС: є загроза витоку радіації

"Європейська правда"Середа, 9 березня 2022, 14:29

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство терміново вимагати від Росії припинити вогонь та дозволити ремонтним частинам відновити електропостачання на ЧАЕС.

Про це міністр написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Пошкоджено єдину електричну мережу, яка живить Чорнобильську АЕС і всі її ядерні об'єкти, захоплені російською армією. ЧАЕС втратила все електропостачання. Закликаю міжнародне співтовариство терміново вимагати від Росії припинити вогонь та дозволити ремонтним частинам відновити електропостачання", - заявив глава МЗС України.

Він зазначив, що резервні дизель-генератори розраховані на 48 годин роботи Чорнобильської АЕС. Після цього системи охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива зупиняться, що зробить неминучим витік радіації. 

"Варварська війна Путіна ставить під загрозу усю Європу. Він повинен зупинити це негайно!", - заявив Дмитро Кулеба.

У середу внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.

Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено.

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Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних до МАГАТЕ.

Теми: Кулеба Дмитро
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