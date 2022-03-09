МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС

Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних до МАГАТЕ.

Джерело: Reuters з посиланням на МАГАТЕ, організацію з системи ООН

Дослівно: "Генеральний директор... зазначив, що віддалена передача даних від систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, була втрачена".

Передісторія: 24 лютого після жорсткого бою російські військові захопили Чорнобильську АЕС. Персонал утримують у заручниках. Наразі станція працює у плановому режимі. Україна назвала захоплення росіянами ЧАЕС ядерним тероризмом.