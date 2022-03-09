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МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС

Анастасія КалатурСереда, 9 березня 2022, 01:56
МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС
ФОТО: GETTY

Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних до МАГАТЕ.

Джерело: Reuters з посиланням на МАГАТЕ, організацію з системи ООН

Дослівно: "Генеральний директор... зазначив, що віддалена передача даних від систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, була втрачена".

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Передісторія: 24 лютого після жорсткого бою російські військові захопили Чорнобильську АЕС. Персонал утримують у заручниках. Наразі станція працює у плановому режимі. Україна назвала захоплення росіянами ЧАЕС ядерним тероризмом. 

Теми: ЧорнобильАЕСРосія
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