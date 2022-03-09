Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС

Анастасія КалатурСереда, 9 березня 2022, 02:56
ФОТО: GETTY

Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних до МАГАТЕ.

Джерело: Reuters з посиланням на МАГАТЕ, організацію з системи ООН

Дослівно: "Генеральний директор... зазначив, що віддалена передача даних від систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, була втрачена".

Передісторія: 24 лютого після жорсткого бою російські військові захопили Чорнобильську АЕС. Персонал утримують у заручниках. Наразі станція працює у плановому режимі. Україна назвала захоплення росіянами ЧАЕС ядерним тероризмом. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ЧорнобильАЕСРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Переговори з РФ тривають, обговорюється припинення вогню та виведення військ з України – Подоляк

Декілька нардепів ОПЗЖ хочуть вийти з фракції

Кива більше не народний депутат

відео Ексрегіонал Царьов заявив нібито з Бородянки: В Україні з першої години війни

У Путіна не хочуть казати, коли підуть на мирні домовленості

Президент підписав закон про покарання за колаборацію з РФ – Корнієнко

Усі новини...
Чорнобиль
Окупанти планували зняти фейк про допомогу персоналу ЧАЕС
Окупанти зазнають значного опромінення у Чорнобильській зоні відчуження – Енергоатом
Науковці розповіли про можливі наслідки військового удару по ЧАЕС
Останні новини
16:05
Вконтакте допускає технічний дефолт
15:59
Тривала комендантська година пов’язана з можливими загостреннями – Кличко
15:57
Зеленський вважає, що Україна не стане членом НАТО
15:52
Україні потрібен союз з країною, яка має ядерну зброю – Данілов
15:40
фото З початку війни загинули 17 рятувальників, один в полоні
15:22
Центр протидії дезінформації: ринок праці поступово відроджується
15:20
Переговори з РФ тривають, обговорюється припинення вогню та виведення військ з України – Подоляк
15:14
фотоУ Чугуєві під час російських обстрілів загинув 16-річний хлопець
14:57
Декілька нардепів ОПЗЖ хочуть вийти з фракції
14:52
До 7 зросла кількість загиблих від авіаудару РФ по школі на Миколаївщині
Усі новини...