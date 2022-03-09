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Росіяни примусово ведуть захоплене біля острова Зміїний судно у Крим

Роман ПетренкоСереда, 9 березня 2022, 14:18
Росіяни примусово ведуть захоплене біля острова Зміїний судно у Крим

Захоплене російськими окупантами біля острова Зміїний цивільне рятувальне судно "Сапфір" транспортують в порт окупованого Севастополя.

Джерело: ГУР Міноборони з посиланням на капітана "Сапфіру"

Деталі: Захоплене російськими окупантами цивільне рятувальне судно "Сапфір" транспортують в порт окупованого Севастополя.

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Про це розповів капітан "Сапфіру", якому дали можливість зв’язатися з Адміністрацією морських портів України.

Капітан повідомив, що на борту перебувають "зелені чоловічки", які тримають екіпаж "під дулами". На судно прибув капітан окупантів, який взяв на себе функції командування.

Ці дії кваліфікуються як піратство, порушення норм Міжнародного морського права та Міжнародних конвенцій безпеки мореплавства.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплене цивільне рятувальне судно "Сапфір".

Теми: РосіяокупаціявійнаКрим
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