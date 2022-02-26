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Росія захопила цивільне рятувальне судно біля острова Зміїного

Роман ПетренкоСубота, 26 лютого 2022, 21:10
фото: мінінфраструктури

26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплене та утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".

Джерело: Міністерство інфраструктури

Деталі: Зв'язок із рятувальним судном "Сапфір" наразі втрачено.

Ці дії військових кораблів країни-окупанта є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародної конвенції з безпеки мореплавства.

Нагадаємо: Державна прикордонна служба та Збройні сили України отримали надію, що всі захисники Зміїного живі.

Теми: Росіявійна
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