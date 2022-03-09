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Полонені розвідники РФ на брифінгу у Києві: у цій ситуації – ми фашисти

"Українська правда"Середа, 9 березня 2022, 15:56

Полонені російські розвідники визнали, що армія РФ діє в Україні, як фашисти.

Джерело: пресконференція розвідників у Києві

Деталі: Журналісти запитували полонених, що вони відчувають, коли вбивають українських дітей і мирних жителів. 

Після цього впродовж кількох хвилин російські полонені мовчали, похиливши голови. 

Пряма мова російського військового Максима Черника: "В такій ситуації ми фашистами виходимо. Гинуть мирні люди, люди похилого віку просто так, тому що так хотілося сильним світу цього".

Деталі: Так само журналісти уточнювали, що буде з військовими РФ, які вийшли на публічну пресконференцію, після того, як вони повернуться в Росію.

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Пряма мова полонених: "Ми не знаємо". 

Нагадаємо: На цьому брифінгу російські військові розповідали, як їх в 4 години ранку 24 лютого підняли й відправили на війну, як вони бачили при в’їзді на територію тіла військових Збройних сил, українські прапори.

Потім повідомили, як вони втратили БМП, натрапили на село та здалися у полон.

Теми: полоненіРосіявійна
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