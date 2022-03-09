Полонені російські розвідники визнали, що армія РФ діє в Україні, як фашисти.

Джерело: пресконференція розвідників у Києві

Деталі: Журналісти запитували полонених, що вони відчувають, коли вбивають українських дітей і мирних жителів.

Після цього впродовж кількох хвилин російські полонені мовчали, похиливши голови.

Пряма мова російського військового Максима Черника: "В такій ситуації ми фашистами виходимо. Гинуть мирні люди, люди похилого віку просто так, тому що так хотілося сильним світу цього".

Деталі: Так само журналісти уточнювали, що буде з військовими РФ, які вийшли на публічну пресконференцію, після того, як вони повернуться в Росію.

Пряма мова полонених: "Ми не знаємо".

Нагадаємо: На цьому брифінгу російські військові розповідали, як їх в 4 години ранку 24 лютого підняли й відправили на війну, як вони бачили при в’їзді на територію тіла військових Збройних сил, українські прапори.

Потім повідомили, як вони втратили БМП, натрапили на село та здалися у полон.