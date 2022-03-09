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У РФ із "жалем" визнали, що проти України воюють їхні строковики і здаються у полон

"Українська правда"Середа, 9 березня 2022, 15:27

Міністерство оборони країни-агресора визнало, що на території України воюють військовослужбовці строкової служби.

Джерело: Заява Міноборони РФ, яку цитують "Риа новости"

Дослівно Міноборони РФ: "На жаль, виявилося кілька фактів присутності військовослужбовців строкової служби в частинах російських збройних сил, які беруть участь у проведенні військової операції на території України"

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Деталі: Міністерство окупантів маніпулює, буцімто "практично всі такі військовослужбовці вже виведені на територію Росії". 

Так само росіяни інформують, що на один із підрозділів РФ, що виконують завдання тилового забезпечення, скоїли напад. 

Дослівно Міноборони РФ: "Ряд військовослужбовців, у тому числі термінової служби, були захоплені.

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Зараз вживаються вичерпні заходи щодо недопущення направлення військовослужбовців строкової служби до районів бойових дій та звільнення захоплених військовослужбовців".

Що було раніше: 7 березня президент країни-агресора Володимир Путін звертався до російських жінок і пообіцяв їм, що не задіюватиме у військових діях на території України російських солдатів строкової служби та резервістів. Раніше він також обіцяв не здійснювати військових маневрів, після чого розв'язав війну.

Теми: РосіявійнаполоненіПутін
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