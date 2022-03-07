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Путин отрицает, что отправит на войну в Украину срочников и резервистов

Светлана КизиловаПонедельник, 7 марта 2022, 23:47
Путин, скрин с видео

Президент страны-агрессора Владимир Путин обратился к российским женщинам и пообещал им, что не станет задействовать в военных действиях на территории Украины российских солдат срочной службы и резервистов. Ранее он так же обещал не совершать военных маневров, после чего развязал войну.

Источник: ТАСС

Детали: Путин заявил, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты якобы не задействованы, и не будут задействованы в войне с Украиной.

Прямая речь Путина: "В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные".

Напомним:

Высокопоставленное должностное лицо министерства обороны США сообщило, что почти 100% российской боевой мощи, развернутой для вторжения, уже находится на территории Украины. А поскольку эта группировка составляла три четверти всей армии РФ, то война с Украиной значительно ослабила военную мощь Москвы.

Темы: войнаПутинРосcияУкраина
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