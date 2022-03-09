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Українці не згодні на умови Путіна, особливо щодо Криму й Донбасу – опитування

Олена РощінаСереда, 9 березня 2022, 16:58
Мапа Украни, Google

Три чверті українців проти визнання Криму російським, ще більше – проти визнання "незалежності" окупованих територій Донецької та Луганської областей, трохи більше половини громадян – проти відмови від курсу на НАТО.

Джерело: опитування Info Sapiens, проведене 3-4 березня для Британського дослідницького агентства OРБ

Деталі: За даними всеукраїнського опитування, проведеного після тижня війни Росії проти України, більшість українців проти прийняття умов Російської Федерації.

Так, 79% українців проти офіційного визнання частиною Росії раніше окупованих районів Донбасу.

Також 75% респондентів – проти офіційного визнання Криму частиною Росії.

Водночас, 56% проти заборони на вступ України до НАТО.

 

Як відомо, Росія для припинення вогню вимагає від України, зокрема, визнання Криму російським, визнання "незалежності" ОРДЛО та відмови від вступу у НАТО.

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При цьому 67% опитаних готові особисто чинити збройний опір для припинення російської окупації України: зокрема, 78% чоловіків і 59% жінок.

 

Також 66% українців вважають, що прості росіяни винні в збройній агресії, а 30% – що не винні.

 

Довідка: Опитування проводилося 3-4 березня 2022 року. Вибірка дослідження складає 1024 респонденти. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення. 

Опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Воно також не охоплює українців, що виїхали за кордон.

Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%. 

Теми: соціологіяКримНАТОДонбас
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