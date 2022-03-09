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Головний дипломат ЄС поговорив з директором МАГАТЕ про ситуацію на ЧАЕС

"Європейська правда"Середа, 9 березня 2022, 18:07

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель провів телефонну розмову з директором Міжнародного агентства з атомної енергії після новин про знеструмлення Чорнобильської АЕС, що перебуває під контролем російських окупаційних військ.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

Боррель назвав ситуацію "дуже тривожною".

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"Закликаю Росію дбати про безпеку ядерної інфраструктури в Україні. Висловлюємо повну підтримку зусиллям МАГАТЕ для пошуку практичних рішень у цих надзвичайних обставинах", - повідомив він. 

У середу внаслідок дій російських окупаційних військ Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.

Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено.

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Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство терміново вимагати від Росії припинити вогонь та дозволити ремонтним частинам відновити електропостачання на ЧАЕС.

В "Енергоатомі" повідомили, що підтримка достатньої холодної температури на ЧАЕС після закінчення палива для дизель-генераторів і за відсутності електропостачання може здійснюватися близько семи діб.

Теми: ЄС
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