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Головний дипломат ЄС поговорив з директором МАГАТЕ про ситуацію на ЧАЕС

"Європейська правда"Середа, 9 березня 2022, 19:07

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель провів телефонну розмову з директором Міжнародного агентства з атомної енергії після новин про знеструмлення Чорнобильської АЕС, що перебуває під контролем російських окупаційних військ.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

Боррель назвав ситуацію "дуже тривожною".

"Закликаю Росію дбати про безпеку ядерної інфраструктури в Україні. Висловлюємо повну підтримку зусиллям МАГАТЕ для пошуку практичних рішень у цих надзвичайних обставинах", - повідомив він. 

У середу внаслідок дій російських окупаційних військ Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.

Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено.

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство терміново вимагати від Росії припинити вогонь та дозволити ремонтним частинам відновити електропостачання на ЧАЕС.

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В "Енергоатомі" повідомили, що підтримка достатньої холодної температури на ЧАЕС після закінчення палива для дизель-генераторів і за відсутності електропостачання може здійснюватися близько семи діб.

Теми: ЄС
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