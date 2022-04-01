Зеленський покарав двох генералів СБУ – позбавив звання за "антигероїзм"
П'ятниця, 1 квітня 2022, 00:06
Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз не має часу займатися усіма зрадниками України, але поступово таки буде очищати силові структури.
Джерело: звернення глави держави
Деталі: Йдеться про наступних високопосадовців Служби безпеки, яких Зеленський позбавив звання генералів:
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- ексначальник головного управління внутрішньої безпеки Наумов Андрій Олегович,
- ексначальник управління СБУ у Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович.
Зеленський назвав вказаних осіб "антигероями" та додав, що такі особи порушують присягу, дану Україні.
Передісторія: За даними журналістів "Схем" перед початком повномасштабного вторгнення армії РФ Наумов у супроводі кількох людей залишив Україну 23 лютого. Його родина виїхала раніше.