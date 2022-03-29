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У експосадовця СБУ Наумова пройшли обшуки у справі про держзраду – ЗМІ

Катерина ТищенкоВівторок, 29 березня 2022, 23:17
Андрій Наумов, фото: "Схеми"

Скандальний ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого, його діяльність розслідують правоохоронці за статтею "державна зрада".

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми" з посиланням на свідчення незалежних один від одного джерел серед правоохоронців

Деталі: Як встановили журналісти "Схем", перед початком повномасштабного вторгнення армії РФ Наумов у супроводі кількох людей залишив Україну 23 лютого. Його родина виїхала раніше.

У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки. Як встановили "Схеми", це пов’язано із розслідуванням Державного бюро розслідувань, розпочатого за статтею 111 Кримінального кодексу ("Державна зрада"), в якому фігурує ексначальник ГУ ВБ СБУ.

Обшуки провели за кількома адресами, зокрема і тими, про які йшлося в журналістському розслідуванні "Схем" про елітну нерухомість на той час високопосадовця СБУ – у квартирі в ЖК Alter Ego в центрі Києва та селищі Гребінки неподалік столиці. Ця нерухомість записана на його близьких.

Під час обшуків з’ясувалось, що нерухомість Наумова охороняють співробітники СБУ.

Ймовірно, ця охорона надана в рамках кримінального провадження від 2021 року щодо можливої підготовки замаху на вбивство Наумова, повідомляють "Схеми".

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Передісторія:

  • 23 січня 2021 року стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства тодішнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
  • Замовником нападу слідство вважало колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного
  • У липні 2021 року Наумова звільнили з посади в СБУ. 
  • У жовтні 2020 року журналісти програми "Схеми" з'ясували, що родина Наумова придбала 3-кімнатну квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Києва в чотири рази дешевше від ринкових цін.

Теми: СБУдержзрада
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