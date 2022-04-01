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План Путіна захопити Україну вже провалився – очільник армії Британії

Світлана КізіловаП'ятниця, 1 квітня 2022, 01:45
План Путіна захопити Україну вже провалився – очільник армії Британії
Адмірал Тоні Радакін, фото getty images

Адмірал Тоні Радакін, який є начальником штабу оборони Об'єднаного Королівства, констатував, що Володимир Путін допустився катастрофічних помилок під час спроби захопити Україну.

Джерело: Радакін, якого цитує BBC

Деталі: Очільник британських Збройних сил повідомив оновлену інформацію стосовно війни, яку розв'язала РФ проти України.

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Радакін вчергове підтвердив, що Путіна було введено в оману щодо військової міці російської армії. Насправді вона виявилася нездатною виконати забаганки президента РФ – окупувати Україну.

Велика Британія "неймовірно обережно" повірила заявам Росії про вихід зі столиці Києва, але, як сказав Радакін, є ознаки того, що Кремль готується зосередити свої зусилля на сході та півдні України.

Пряма мова: "Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили повертаються з Києва і відступають як до Росії, так і до Білорусі. Це саме по собі є складним маневром для Росії… Українські Збройні сили будуть атакувати росіян, коли ті відступають".

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Деталі: Радакін попередив, що найближчі тижні будуть такод дуже важкими для України, проте додав: "Але багато в чому Путін уже програв… Путін завдав собі шкоди через низку катастрофічних помилок".

Нагадаємо:

  • У Херсонській області Збройні сили України визволили від загарбників і взяли під контроль 11 населених пунктів.
  • Українські військові звільнили два населені пункти на Чернігівщині.
  • Деморалізовані російські війська в Україні відмовляються виконувати накази, знищують свою зброю та випадково збили власний літак.

Теми: війнаРосіяУкраїнаПутін
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