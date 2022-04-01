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"Де не стріляють – будемо сіяти" – голова Сумської ОВА

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 квітня 2022, 02:14
Де не стріляють – будемо сіяти – голова Сумської ОВА
Живицький, фото: facebook

Голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький розповів про ситуацію в області за добу 31 березня, зокрема, що, незважаючи на бойові дії, на Сумщині мають намір розпочати посівну.

Джерело: Телеграм Живицького

Пряма мова: "Попри все, на Сумщині плануємо починати посівну!

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Там, де не стріляють – будемо сіяти. Аграрії готують ґрунт під посів ярих культур".

Деталі: Також голова ОВА повідомив, що триває відновлення електропостачання у Тростянці.

"Газопостачання в Тростянці майже відновлено (залишилось підключити менше 50 абонентів)", – йдеться в дописі Живицького.

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Крім того, зазначається, що до області прибув гуманітарний вантаж Агентства ООН у справах біженців − продукти харчування, ліки, медичне обладнання, дитяче харчування, предмети гігієни, ковдри, спальні мішки тощо.

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський заявив, що "на всій нашій землі" мають зробити повноцінну посівну кампанію, "наскільки це можливо".

У Генштабі заявили, що російські окупанти нищать сільськогосподарськоу техніку і ставлять під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України.

Теми: Сумська область
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