Росіяни намагаються зірвати посівну кампанію в Україні – Генштаб

Російські окупанти нищать сільськогосподарськоу техніку і ставлять під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Російські окупанти, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, не припиняють вогнем артилерії, ударами ракет та авіації цілеспрямоване знищення інфраструктури міст, а хаотичне мінування місцевості та знищення сільськогосподарської техніки ставить під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України".

Деталі: У Генштабі додали, що на Волині, Поліссі, Сіверщині й Таврійському напрямку дії противника змін не зазнали.

На Слобожанському напрямку, в місті Вовчанськ, окупанти, демонструючи таку собі "гуманітарну місію" РФ, організовували показову роздачу так званої "гумдопомоги" місцевим мешканцям під особистий підпис та за наявності паспорта громадянина України.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області окупанти, через проблеми з логістикою, намагаються поповнити запаси палива і відбирають його у цивільного населення та аграріїв.

Відзначається, що Росія, зірвавши всі терміни наступальної операції, продовжує розглядати можливість оточення окремих угруповань ЗСУ для висування чергових ультиматумів під час переговорного процесу.