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США запроваджують позначку "стать Х" у паспортах

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 квітня 2022, 03:12
фото: Getty Images

З 11 квітня громадяни США зможуть обирати позначку "X" у графі, де вказується стать. Це, по суті, дозволяє не вказувати стать.

Джерело: заява державного секретаря США Ентоні Блінкена

Дослівно: "Починаючи з 11 квітня, громадяни США зможуть вибрати X як гендерний маркер у своїй заяві на отримання паспорта в США, і ця опція стане доступною для іншої документації з наступного року".

"…визначення гендерного маркера X буде "невказана або інша гендерна ідентичність".

"Це визначення поважає конфіденційність людей і підтримує інклюзивність".

Деталі: У заяві зазначається, що Держдеп є першим федеральним державним агентством, яке пропонує маркер статі "X" у документі, що посвідчує особу.

"Ми підтверджуємо наше зобов’язання заохочувати та захищати свободу, гідність та рівність усіх людей – у тому числі трансгендерних, небінарних та гендерно неконформних осіб у всьому світі", – ідеться в заяві.

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Нагадаємо: У жовтні 2021 року Державний департамент США оголосив про видачу першого американського паспорта з позначкою "стать Х".

Теми: СШАгендерпаспорт
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