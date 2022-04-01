США запроваджують позначку "стать Х" у паспортах
З 11 квітня громадяни США зможуть обирати позначку "X" у графі, де вказується стать. Це, по суті, дозволяє не вказувати стать.
Джерело: заява державного секретаря США Ентоні Блінкена
Дослівно: "Починаючи з 11 квітня, громадяни США зможуть вибрати X як гендерний маркер у своїй заяві на отримання паспорта в США, і ця опція стане доступною для іншої документації з наступного року".
"…визначення гендерного маркера X буде "невказана або інша гендерна ідентичність".
"Це визначення поважає конфіденційність людей і підтримує інклюзивність".
Деталі: У заяві зазначається, що Держдеп є першим федеральним державним агентством, яке пропонує маркер статі "X" у документі, що посвідчує особу.
"Ми підтверджуємо наше зобов’язання заохочувати та захищати свободу, гідність та рівність усіх людей – у тому числі трансгендерних, небінарних та гендерно неконформних осіб у всьому світі", – ідеться в заяві.
Нагадаємо: У жовтні 2021 року Державний департамент США оголосив про видачу першого американського паспорта з позначкою "стать Х".