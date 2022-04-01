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США: Росіяни пошкодили не менше шести зерносховищ в Україні

Анастасія КалатурП'ятниця, 1 квітня 2022, 03:55

Росіяни пошкодили не менше шести зерносховища на сході України.

Джерело: офіційний представник влади США у Reuters

Деталі: Чиновник сказав, що за даними Штатів російські війська неодноразово пошкоджують зерносховища на сході України.

Як зазначається,  це свідчить про серйозність російських атак, які впливають на глобальне постачання продовольства: "Безрозсудне пошкодження Росією цих зерносховищ є яскравим прикладом того, як війна Путіна безпосередньо торкається мирних жителів України та загрожує продовольчій безпеці у всьому світі".

Чиновник сказав, що оскільки країни Африки та Близького Сходу залежать від експорту української пшениці, знищення цих запасів продовольства та складських приміщень може призвести до дефіциту та зростання цін у і без того вразливих економіках.

Нагадаємо: Росіяни блокують у Чорноморському регіоні 94 цивільні судна з продовольством та вже розбомбили три цивільні судна, які перевозили товари з чорноморських портів по всьому світу - зокрема, зафрахтоване агрокомпанією.

Теми: війнаРосія
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