США: Росіяни пошкодили не менше шести зерносховищ в Україні

Росіяни пошкодили не менше шести зерносховища на сході України.

Джерело: офіційний представник влади США у Reuters

Деталі: Чиновник сказав, що за даними Штатів російські війська неодноразово пошкоджують зерносховища на сході України.

Як зазначається, це свідчить про серйозність російських атак, які впливають на глобальне постачання продовольства: "Безрозсудне пошкодження Росією цих зерносховищ є яскравим прикладом того, як війна Путіна безпосередньо торкається мирних жителів України та загрожує продовольчій безпеці у всьому світі".

Чиновник сказав, що оскільки країни Африки та Близького Сходу залежать від експорту української пшениці, знищення цих запасів продовольства та складських приміщень може призвести до дефіциту та зростання цін у і без того вразливих економіках.

Нагадаємо: Росіяни блокують у Чорноморському регіоні 94 цивільні судна з продовольством та вже розбомбили три цивільні судна, які перевозили товари з чорноморських портів по всьому світу - зокрема, зафрахтоване агрокомпанією.