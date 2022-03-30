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Росіяни блокують в Чорному морі ще під сотню кораблів з продовольством

Анастасія КалатурСереда, 30 березня 2022, 01:42

Росіяни блокують у Чорноморському регіоні 94 цивільні судна з продовольством та вже розбомбили три цивільні судна, які перевозили товари з чорноморських портів по всьому світу - зокрема, зафрахтоване агрокомпанією.

Джерело: перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яку цитує "Укрінформ"

Деталі: Близько 30% світового експорту пшениці зазвичай припадає на Чорноморський регіон, а також 20% кукурудзи та 75% соняшникової олії.

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Утончюється, що зараз багато вантажовідправників не наважуються відправляти свої судна в Чорне море, навіть у російські порти.

Пряма мова: "Російські ВМС блокують доступ до українських портів, чим, фактично припиняють експорт зерна. Відповідно до звітів, вони не дозволяють вийти в Середземне море приблизно 94 суднам, які перевозять продовольство для світового ринку".

Теми: РосіявійнаЧорне море
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