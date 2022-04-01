300 сирійських найманців прибули у Росію, щоб воювати в Україні – ЗМІ

Сотні сирійських бойовиків прямують в Україну, аби воювати на боці Росії, щонайменше 300 з них вже прибули на підготовку в РФ.

Джерело: NYT із посиланням на джерела

Деталі: За словами західного дипломата та союзника сирійського уряду, перший контингент солдатів уже прибув до Росії на військову підготовку, перш ніж відправитися в Україну.

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До неї входять щонайменше 300 солдатів з підрозділу сирійської армії, який тісно співпрацює з росіянами, котрі воювали в Сирії на боці Башара Асада під час сирійської війни.

І багато найманців може бути на підході, адже вербувальники по всій Сирії складали списки тисяч зацікавлених кандидатів, яких спочатку перевіряли сирійські служби безпеки, а потім передавали росіянам.

Видання з посиланням на джерело зазначає, що мотивацією для сирійських найманців є гроші.

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Вербувальник на умовах анонімності розповів, що росіяни для війни в Україні хочуть залучити 16 тисяч сирійців.

За його словами, це мають бути чоловіки віком від 20 до 45 років з вагою від 50 до 90 кг. Перевагу віддають тим, хто має бойовий досвід.

Їм обіцяють платню від 1000 до 2000 доларів на місяць.

Приблизно 300 солдатів, які вже перебувають у Росії, є представниками 25 дивізії сирійської армії, відомої як Tiger Forces, що вважається елітною й тісно співпрацює з російськими військовими.

Росіяни запропонували їм 1200 доларів на місяць протягом шести місяців з премією 3000 доларів після повернення в Сирію.

У разі їх смерті сім’ям обіцяють виплатити 2800 доларів, плюс по 600 доларів на місяць протягом року.

Нагадаємо: Головне управління розвідки Міноборони заявило, що частина сирійських найманців розглядають участь у війні на боці Росії як шанс для подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС.