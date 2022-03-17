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Сирійські найманці їдуть на війну в Україні, щоб втекти в ЄС – розвідка

Ірина БалачукЧетвер, 17 березня 2022, 13:34
Фото з Telegram ГУР МОУ

Головне управління розвідки Міноборони заявляє, що частина сирійських найманців розглядають участь у війні на боці Росії як шанс для подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС.

Джерело: ГУР Міноборони в Telegram

Дослівно ГУР: "Нещодавно до воєнної бази Хмеймім з Росії прибуло понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях проти захисників України. Це негативно вплинуло на морально-психологічний стан інших найманців та призвело до відмови частини з них брати участь у бойових діях.

Серед сирійських бойовиків навіть було зафіксовано випадки самокаліцтва. Частина найманців розглядають відправку до Росії та Білорусі як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС".

Деталі: У ГУР повідомили, що командування російської воєнної бази Хмеймім (у Сирії) отримало вказівку щоденно відправляти до України до 300 бойовиків. 15 березня 150 найманців уже відправили до Росії для участі в бойових діях проти України.

За інформацією воєнної розвідки України, найближчим часом також планують перемістити з Сирії до Росії та Білорусі озброєння, військову техніку та інші ресурси для забезпечення російських окупантів.

Загалом президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40 000 бойовиків.

Найманцям під час вербування обіцяли, що вони виконуватимуть виключно поліцейські функції з наведення порядків на окупованих територіях.

Але згодом серед найманців почала поширюватися інформація, що вони братимуть участь у бойових діях проти української армії, а це значно знизило "бойовий дух" сирійців.

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Теми: РосіявійнаСиріярозвідка
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