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Австралія надасть Україні бронетехніку, включаючи транспортер Bushmaster

Олена РощінаП'ятниця, 1 квітня 2022, 08:48
Австралія надасть Україні бронетехніку, включаючи транспортер Bushmaster
Bushmaster, фото з army.gov.au

Австралія відправить в Україну бронетехніку місцевого виробництва на запит президента Володимира Зеленського.

Джерело: прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, CNN

Пряма мова: "Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми посилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми посилаємо все це та бронежилети. Ми відправимо нашу бронетехніку, зокрема наш транспортер Bushmasters. І ми відправимо їх туди на наших літаках C-17".

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Деталі: Моррісон не повідомив, коли і скільки транспортних засобів, відомих як Bushmasters, буде відправлено в Україну.

Напередодні Володимир Зеленський звернувся до австралійського парламенту через відеозв’язок і, зокрема, закликав надати броньовані автомобілі для спротиву Росії.

"Ми повинні тримати озброєними тих, хто бореться з цим злом. У вас є дуже хороша озброєна машина, Bushmaster, яка могла б суттєво допомогти Україні, та інша техніка, яка могла б посилити наші позиції в плані озброєння. Якщо у вас є можливість поділитися цим з нами, ми будемо дуже вдячні", – сказав Зеленський. 

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Український президент також закликав Австралію до подальших санкцій проти Росії.

Передісторія: Австралія раніше надавала Україні військову та гуманітарну допомогу, а також оголосила про заборону на експорт глинозему та алюмінієвої руди до Росії. За даними австралійського уряду, Росія покладається на Австралію для забезпечення майже 20% своїх потреб у глиноземі.

Теми: АвстраліявійнаЗеленський
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