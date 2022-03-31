Зеленський закликав парламент Австралії примушувати Росію до миру

Президент Володимир Зеленський закликав Австралію підтримувати Україну, карати Росію санкціями та брати участь у відбудові України – наприклад, міст на півдні.

Джерело: звернення Зеленського до парламенту Австралії

Деталі: За словами Зеленського, природа зла така, що агресія Росії стала загрозою і для Австралії – попри відстань між країнами.

Росія відкрито говорить про можливість застосування ядерної зброї, чого не було десятки років. Її дії загрожують світові радіаційним забрудненням.

Чорне й Азовське моря зараз "мертві", РФ блокує рух судноплавства там, зазначив Зеленський.

Президент України заявив, що Росія повернула світові найгірші сторінки XX сторіччя – і якщо її не зупинити зараз, то інші країни можуть піти тим же шляхом.

"Доля глобальної безпеки вирішується зараз", – наголосив Зеленський.

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За його словами, глобальну безпеку можуть забезпечити лише спільні зусилля.

Пряма мова: "Немає іншого шляху гарантувати глобальну безпеку, ніж примусити Росію до тиші, примусити до миру. Відповідальність за усе, що зроблено нею проти глобальної безпеки, важлива.

Держава, яка не цурається ядерного шантажу, повинна одразу отримати такі санкції, які продемонструють, що шантаж має руйнівні наслідки для шантажиста.

Також потрібен дієвий інструментарій, щоб притягнути до відповідальності будь-яку державу, яка блокує морські торговельні шляхи, щоб навіть спокуси не виникало робити море мертвим.

Зараз таких інструментів у світу немає. Лідерство Австралії може бути незамінним у модернізації глобальної архітектури безпеки і укріпленні антивоєнної коаліції, яка працює над поверненням миру в Україну".

Деталі: Зеленський нагадав, що російські поплічники збили у 2014 році пасажирський літак MH17 – і Росія не понесла відповідальності.

Світ не покарав Росію за вторгнення тоді – і цим заохотив РФ до нової агресії, сказав президент.

"Часто кажуть: непокаране зло повертається. Я б іще додав: непокаране зло повертається окриленим, із відчуттям всемогутності. Якби світ покарав Росію за те, що вона зробила у 2014 році, не було б жодного із жахіть цього вторгнення в Україну у 2022 році. Потрібно ці страшні помилки виправляти зараз", – сказав Зеленський.

Він переконаний, що австралійська техніка здатна посилити позиції України.

Зеленський також закликав австралійців брати участь у відбудові України після війни, зокрема, морського узбережжя, Херсона.

Промову Зеленського зустріли оплесками й стоячи.

Австралія запевнила його у підтримці України і готовності брати участь у відбудові країни.

Цьому передувало: Президент України Володимир Зеленський звертається до парламентів інших країн, 30 березня він звертався до парламенту Норвегії – Стортингу.

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