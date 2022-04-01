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Щонайменше 153 дитини загинули у війні Росії проти України – прокурори

Олена РощінаП'ятниця, 1 квітня 2022, 09:17

Майже 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії Російської Федерації, з них 153 загинуло та більше 245 поранено – такі дані мають ювенальні прокурори.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів

Деталі: Триває робота зі встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей у місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. У місті Маріуполь, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей підрахувати всіх загиблих і постраждалих зараз складно.

Лише у Маріуполі ще 27 березня втрати серед дітей оцінювалися у 210 осіб.

За отриманими прокуратурою даними, найбільше постраждало дітей у таких областях: Київській – 73, Донецькій – 65, Харківській – 53, Чернігівській – 43, Миколаївській – 30, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, Сумській – 16, Житомирській – 15. У столиці Київ – 16 дітей.

19 березня російські військові обстріляли колони цивільних авто, які здійснювали евакуацію "зеленим коридором" з м. Маріуполя, внаслідок чого загинули батько з дитиною.

31 березня від тяжких поранень померла 2-річна дівчинка з міста Лисичанська Луганської області, яка разом зі своїм 7-річним братом напередодні отримали тяжкі поранення.

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30 березня на Чернігівщині внаслідок обстрілів двоє дітей отримали поранення.

31 березня на Донеччині до лікувального закладу доставлено 5 неповнолітніх, які отримали поранення внаслідок обстрілу.

Крім того, через бомбардування та обстріли пошкоджено 859 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Сумській, Херсонській,  Миколаївській, Житомирській, Чернігівській, Київській областях та місті Київ.

Теми: війнадітиРосіяУкраїна
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