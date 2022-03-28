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У Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, в облозі – 170 тисяч: оцінки влади

Олена РощінаПонеділок, 28 березня 2022, 16:25
У Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, в облозі – 170 тисяч: оцінки влади
Драмтеатр Маріуполя, фото з сайту Укрінформу

З Маріуполя після блокади вдалося евакуювати 150 тисяч жителів, у блокаді залишаються ще близько 170 тисяч, майже 5 тисяч жителів загинули за попередніми підрахунками. 

Джерело: статистика щодо Маріуполя станом на 27.03.2022, надана владою

Деталі: Місто перебуває в облозі 28 діб, із 1 березня.

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За приблизною оцінкою влади станом на 27 березня, загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо. 

До блокади з приморського міста виїхали до 140 тисяч.

Після блокади евакуйовано 150 тисяч, у тому числі – 71 235 осіб до Запоріжжя, решта до навколишніх селищ.

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В облозі – 170 тисяч людей.

Депортовано – 30 тисяч (жителів вивезли на окупований схід України чи в Росію).

Станом на 27 березня пошкоджено стільки об'єктів:  

  • Житлові будинки: пошкоджено 2340 (90%), із них із прямим влученням – 1560 (60%), зруйновано – 1040 (40%).
  • Приватний сектор: пошкоджено – 61 200 (90%), з них прямим влученням – 40 800 (60%) та зруйновано – 27 200 (40%).
  • Лікарні: пошкоджено – 7 (90%), з них руйновано – 3 (40%).
  • Поліклініки: пошкоджено – 4 (90%), з них зруйновано – 1 (40%).
  • Пологові будинки: пошкоджено – 3 (100%), з них зруйновано – 1 (40%).
  • Вищі навчальна заклади: пошкоджено – 7 (90%), з них зруйновано – 3 (40%).
  • Школи: пошкоджено – 57 (90%), з них зруйновано – 23 (40%).
  • Садки: пошкоджено – 70 (90%), з них зруйновано – 28 (40%).
  • Заводи – 2 (пошкоджені).
  • Порт – 1 (пошкоджений).
  • Військова частина 3057 (пошкоджено).

Нагадаємо: Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко 28 березня заявив, що Маріуполю потрібна евакуація всіх жителів – за оцінками влади, у місті залишається близько 160 тисяч людей.

У місті немає вцілілих будинків, немає води, їжі, тепла, електроенергії, газу та зв'язку. 

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Теми: МаріупольвійнаевакуаціяДонецька область
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