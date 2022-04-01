Удар по Миколаївській ОВА: кількість жертв зросла до 28

Кількість жертв ракетного удару по будівлі Миколаївської обладміністрації, завданого російськими окупантами 29 березня, зросла до 28 осіб.

Джерело: ДСНС, "Суспільне", очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Деталі: Станом на 10:00 з-під завалів будівлі Миколаївської обласної ради вивільнили тіла ще трьох загиблих. Таким чином загальна кількість жертв досягла 27 людей.

Станом на 13.00 Кім повідомив дослівно таке: "Жертв 28 від ракети по ОДА наразі".



Роботи з розбору завалів будівлі продовжуються, вони тривають цілодобово.

Передісторія: