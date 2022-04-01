Удар по Миколаївській ОВА: кількість жертв зросла до 28
П'ятниця, 1 квітня 2022, 13:15
Кількість жертв ракетного удару по будівлі Миколаївської обладміністрації, завданого російськими окупантами 29 березня, зросла до 28 осіб.
Джерело: ДСНС, "Суспільне", очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram
Деталі: Станом на 10:00 з-під завалів будівлі Миколаївської обласної ради вивільнили тіла ще трьох загиблих. Таким чином загальна кількість жертв досягла 27 людей.
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Станом на 13.00 Кім повідомив дослівно таке: "Жертв 28 від ракети по ОДА наразі".
Роботи з розбору завалів будівлі продовжуються, вони тривають цілодобово.
Передісторія:
- Російські війська вранці 29 березня вдарили по Миколаєву ракетою, зруйнувавши центральну частину будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації. Удар відбувся в той час, коли працівники прийшли на роботу.
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