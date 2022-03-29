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У Миколаєві росіяни влучили в будівлю ОДА

Олена РощінаВівторок, 29 березня 2022, 10:35
У Миколаєві росіяни влучили в будівлю ОДА
Миколаївьска ОДА, фото Віталія Кіма

Російські війська вранці 29 березня вдарили по Миколаєву, пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.

Джерело: голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім та ДСНС

Пряма мова: "Влучили в будівлю обладміністрації, розвалили пів будівлі, в мій кабінет влучили.

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8 цивільних під завалами, 50-100 вийшли, трьох військових теж шукаємо".

Деталі: Згодом Кім показав відео, як летіла ракета в будівлю ОДА.

ВІДЕО ДНЯ

Також голова ОВА показав фото зруйнованої облдержадміністрації.

 
Миколаївська ОДА
Віталій Кім

У першому повідомленні о 08:55 Кім сказав, що росіяни влучили в житлову будівлю, дочекавшись, коли люди підуть на роботу. Сам голова ОВА, за його словами, проспав.

ДСНС повідомила, що 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучення у дев'ятиповерхову адміністративну будівлю сталася руйнація центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без подальшого горіння.

Оновлення: Станом на 12:00 підрозділи ДСНС деблокували 3 загиблих осіб, врятували з під завалів 18 осіб, загалом постраждали 22 особи.

На думку Кіма, ракетний удар може свідчити про те, що росіяни відмовилися від наземного наступу на Миколаїв. 

О 10:15 голова Миколаївської ОВА повідомив: "Із Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах. Всі в укриття".

Читайте також: Чим росіяни бомблять Україну. Яке нове озброєння використовує РФ проти наших дітей, жінок та військових

УП, оновлено від 09:21
Теми: Миколаїввійна
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