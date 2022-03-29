Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Миколаєві росіяни влучили в будівлю ОДА

Олена РощінаВівторок, 29 березня 2022, 10:35
Миколаївьска ОДА, фото Віталія Кіма

Російські війська вранці 29 березня вдарили по Миколаєву, пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.

Джерело: голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім та ДСНС

Пряма мова: "Влучили в будівлю обладміністрації, розвалили пів будівлі, в мій кабінет влучили.

8 цивільних під завалами, 50-100 вийшли, трьох військових теж шукаємо".

Деталі: Згодом Кім показав відео, як летіла ракета в будівлю ОДА.

Також голова ОВА показав фото зруйнованої облдержадміністрації.

ВІДЕО ДНЯ
 
Миколаївська ОДА
Віталій Кім

У першому повідомленні о 08:55 Кім сказав, що росіяни влучили в житлову будівлю, дочекавшись, коли люди підуть на роботу. Сам голова ОВА, за його словами, проспав.

ДСНС повідомила, що 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучення у дев'ятиповерхову адміністративну будівлю сталася руйнація центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без подальшого горіння.

Оновлення: Станом на 12:00 підрозділи ДСНС деблокували 3 загиблих осіб, врятували з під завалів 18 осіб, загалом постраждали 22 особи.

На думку Кіма, ракетний удар може свідчити про те, що росіяни відмовилися від наземного наступу на Миколаїв. 

О 10:15 голова Миколаївської ОВА повідомив: "Із Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах. Всі в укриття".

Читайте також: Чим росіяни бомблять Україну. Яке нове озброєння використовує РФ проти наших дітей, жінок та військових

УП, оновлено від 09:21
Теми: Миколаїввійна
Головне сьогодні

Якщо українці на референдумі підтримають курс на НАТО, будуть ще одні переговори – Арахамія

Всю Київську область звільнили від окупантів - Міноборони

Єрмак анонсував окупантам нові "неприємності" від ЗСУ

Подоляк розповів про "план Б" росіян на сході-півдні і пожурив інтерпретаторів

ФОТО, ВІДЕОБуча: українські спецпризначенці почали зачистку території міста

Литва першою з країн ЄС повністю відмовилась від російського газу

Усі новини...
Повітряні сили збили дві ракети типу "Х", випущені по Львову
Шойгу вирішив, що армії України "завдано суттєвої шкоди", і можна знову "звільняти Донбас"
Зведення: Під Харковом ліквідували російського полковника – командира 200-ї бригади
З-під завалів обстріляної ОДА в Миколаєві дістали трьох загиблих
Останні новини
22:58
За добу жодного запуску ракет чи вильотів авіації з території Білорусі – опозиційні журналісти
22:52
На Львівщині запустили для ППО бот "Щось летить"
22:48
відеоНацгвардійці показали завойовані трофеї: САУ та плавучий бронетранспортер
22:44
Шольц пропонував Зеленському відмовитися від НАТО, щоб запобігти війні - WSJ
22:42
Бійці "Азова" за добу знищили 2 танки і взяли в полон військових РФ
22:31
Окупанти зруйнували Кременчуцький нафтопереробний завод
22:29
CNN: США готові сприяти передачі радянських танків Україні
22:11
Зеленський із Путіним, скоріше за все, зустрінуться в Стамбулі чи Анкарі – Арахамія
22:01
фотоСили спротиву звільнили селище під Черніговом
22:00
Успішною "операцією" Путіна в Україні стала лише масова втеча окупантів з Київщини – МО
Усі новини...