У Кремлі відреагували на пожежу у Бєлгороді: Не сприяє переговорам

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді не сприяє створенню комфортних умов для продовження переговорів.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Пряма мова Пєскова: "Те, що сталося, – безумовно не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження переговорів".

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Деталі: За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну доповіли про пожежу на нафтобазі у Бєлгороді, і зараз вживаються заходи для безперебійного забезпечення регіону пальним.

Пєсков не став оцінювати причини нібито українського авіаудару по нафтобазі – мовляв, цим мають займатися силові відомства, а не адміністрація президента.

При цьому він додав, що російська "перевага у повітрі під час "операції" є абсолютним фактом, це справді так".

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