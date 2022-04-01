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У Кремлі відреагували на пожежу у Бєлгороді: Не сприяє переговорам

Ірина БалачукП'ятниця, 1 квітня 2022, 13:09
У Кремлі відреагували на пожежу у Бєлгороді: Не сприяє переговорам
Дмитро Пєсков. Фото РБК

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді не сприяє створенню комфортних умов для продовження переговорів.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Пряма мова Пєскова: "Те, що сталося, – безумовно не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження переговорів".

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Деталі: За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну доповіли про пожежу на нафтобазі у Бєлгороді, і зараз вживаються заходи для безперебійного забезпечення регіону пальним.

Пєсков не став оцінювати причини нібито українського авіаудару по нафтобазі – мовляв, цим мають займатися силові відомства, а не адміністрація президента.

При цьому він додав, що російська "перевага у повітрі під час "операції" є абсолютним фактом, це справді так".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
  • Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.

Теми: РосіяПутінвійна
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