У Кремлі відреагували на пожежу у Бєлгороді: Не сприяє переговорам
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді не сприяє створенню комфортних умов для продовження переговорів.
Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости
Пряма мова Пєскова: "Те, що сталося, – безумовно не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження переговорів".
Деталі: За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну доповіли про пожежу на нафтобазі у Бєлгороді, і зараз вживаються заходи для безперебійного забезпечення регіону пальним.
Пєсков не став оцінювати причини нібито українського авіаудару по нафтобазі – мовляв, цим мають займатися силові відомства, а не адміністрація президента.
При цьому він додав, що російська "перевага у повітрі під час "операції" є абсолютним фактом, це справді так".
Передісторія:
- Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
- Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.