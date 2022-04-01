У Росії заявляють про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді — нібито через авіаудар українців

На нафтобазі у російському Бєлгороді неподалік українського кордону сталася пожежа – про це повідомляють російські ЗМІ.

Джерело: російський ТАСС з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, російські пропагандистські видання "РИА Новости" та РБК

Деталі: Інформації про постраждалих поки немає.

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Оновлено: Згодом Гладков заявив, що постраждали двоє - працівники нафтобази.

Він стверджує, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.

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Пізніше російське пропагандистське видання РБК опублікувало відео вибуху на нафтобазі у Білгороді.

На кадрах із камери спостереження спочатку видно кілька спалахів, після чого відбувається вибух.

З’явилося відео вибуху на нафтобазі у російському Білгороді. На кадрах із камери спостереження спочатку видно кілька спалахів, після чого відбувається вибух.

Відео російського пропагандистського видання РБК pic.twitter.com/HdyMdMvXdV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 1, 2022

Що передувало: Тиждень тому Гладков заявив, що на території області вибухнув випущений з території України снаряд. У двох селах Журавльовці та Нехотєєвці запроваджено режим надзвичайної ситуації. З Нехотєєвки та Журавльовки близько 180 осіб були евакуйовані до Бєлгорода. Два дні тому підконтрольні Кремлю видання повідомили про вибух у Бєлгороді на території військового містечка і заявили, що є поранені.