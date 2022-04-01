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У Росії заявляють про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді — нібито через авіаудар українців

Анастасія Калатур, Ірина БалачукП'ятниця, 1 квітня 2022, 06:35
У Росії заявляють про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді — нібито через авіаудар українців
Фото РИА Новости

На нафтобазі у російському Бєлгороді неподалік українського кордону сталася пожежа – про це повідомляють російські ЗМІ.

Джерело: російський ТАСС з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, російські пропагандистські видання "РИА Новости" та РБК

Деталі: Інформації про постраждалих поки немає.

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Оновлено: Згодом Гладков заявив, що постраждали двоє - працівники нафтобази.

Він стверджує, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.

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Пізніше російське пропагандистське видання РБК опублікувало відео вибуху на нафтобазі у Білгороді.

На кадрах із камери спостереження спочатку видно кілька спалахів, після чого відбувається вибух.

Що передувало: Тиждень тому  Гладков заявив, що на території області вибухнув випущений з території України снаряд. У двох селах Журавльовці та Нехотєєвці запроваджено режим надзвичайної ситуації. З Нехотєєвки та Журавльовки близько 180 осіб були евакуйовані до Бєлгорода. Два дні тому підконтрольні Кремлю видання повідомили про вибух у Бєлгороді на території військового містечка і заявили, що є поранені.

Теми: Росіявибух
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