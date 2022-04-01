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Гравцям "Динамо" дозволили залишити Україну

"Українська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 20:44
Гравцям Динамо дозволили залишити Україну

Гравцям основи київського "Динамо" дозволили залишити Україну для зборів за кордоном.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у Мінмолодьспорту

Деталі: Відповідне рішення було ухвалено Міністерством молоді та спорту України.

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Як стверджує джерело УП, це перший випадок в Україні, коли дозвіл дається приватному клубу, а не збірним командам України.

На офіційному сайті київського клубу вже підтвердили, що основна команда "Динамо" вирушає в турне за кордон з квітня по червень 2022 року і зароблені кошти будуть витрачені на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, що в Україні діє обмеження на виїзд чоловіків віком до 60 років за кордон. Раніше УП вже повідомляла, що Україну залишили власники "Динамо" брати Ігор та Григорій Суркіси, котрі вивезли з собою за кордон трьох чоловіків призовного віку.

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Як зазначають ЗМІ, власники "Динамо" переслідують мету продажу українських гравців столичного клубу, оскільки розуміють, що український футбол зависне у стані війни на тривалий час.

Справа в тому, що ФІФА своїм рішенням від 16 березня дозволила українським футболістам змінювати команду під час сезону, якщо вони зможуть залишити країну згідно чинного закондавства.

Іншими словами, після того, як український футболіст зможе залишити Україну, він матиме змогу підписати контракт із клубом будь-якої країни світу, що дасть згоду на відкриття трансферного вікна під час сезону.

Зазначимо, що більшість легіонерів киїського "Динамо" вже знайшли собі нові команди.

Водночас президент "Динамо" Ігор Суркіс при цьому запевняє, що жоден український гравець не буде проданий у це трансферне вікно. Мовляв, питання про переходи розглядатимуться не раніше літнього трансферного періоду. 

Теми: футболвійна
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