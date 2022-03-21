Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

УП стали відомі деталі виїзду Суркісів з України на початку війни: вивезли більше 17 млн доларів

"Українська правда"Понеділок, 21 березня 2022, 20:31
Ігор (ліворуч) та Григорій Суркіси.

"Українській правді" стали відомі деталі виїзду Ігоря та Григорія Суркісів за межі України та імена пасажирів їх авто на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: джерела УП у правоохоронних органах

Деталі: Як свідчить документ прикордонників, який опинився в розпорядженні УП, Суркіси виїхали до Угорщини окремо на двох автівках 26 лютого між 22:40 і 23:00.

Співрозмовники УП у ДПСУ сказали, що Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили в себе готівку 17,6 мільйонів доларів.

Перетин кордону вони здійснили через пункт "Вилок", що розташований у Берегівському районі Закарпатської області.

Народний депутат Григорій Суркіс виїхав на авто Mercedez-Benz ML-500. Ринкова вартість такого авто сягає 100 тисяч доларів без розмитнення (більше 2,8 млн гривень). Його пасажирами були Кулешов Микита (2002 року народження), Кострикіна Зоя (1961 року народження), Олексій Борисов (1993 р.н.) і Шевчук Дана (1996 р.н.).

Олексій Борисов (28 років) та Кулешов Микита (20 років), які перетнули кордон в авто з Григорієм Суркісом, є його онуками, як з'ясувала УП зі сторінок чоловіків у соцмережах. Під час воєнного стану їхній виїзд закордон повинен був бути обмежений, адже вони підлягають військовому обліку, відповідно до указу президента про загальну мобілізацію.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Молодший брат Ігор Суркіс виїхав у броньованій машині Maybach S650 з Ольгою Романовою (громадянкою РФ), Суркісом В’ячеславом та Суркіс Яною. Ринкова вартість такого авто складає близько 700 тисяч доларів без розмитнення (більше 20,5 млн гривень).

Перетин кордону Суркісів реєстрував той же наряд прикордонників та митників, що оформлювали перетин кордону Анастасії Котвіцької, дружини соратника колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Котвіцька могла вивезти у валізах понад 30 мільйонів доларів готівки без декларуваня.

Нагадаємо: Під час воєнного стану Державна прикордонна служба обмежила виїзд закордон чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років. 

Що було раніше: Джерела УП у бізнес-колах підтвердили, що Суркіси залишили межі України на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Теми: Суркіскорупціяолігархимитниця
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росіяни завдали ще одного ракетного удару по Львову: три потужні вибухи

Байден після зустрічі з українськими біженцями назвав Путіна "м’ясником"

У Львові - вибухи. Триває повітряна тривога

Десятки громад перейшли до ПЦУ

відеоБосфор закривали через міну - імовірно одну з тих, якими РФ замінувала Чорне моря

Мер Чернігова: Місто рознесене вщент, залишилося менше половини жителів

Усі новини...
Суркіс
На митників, які випустили Суркісів без декларування, завели справу
Генпрокурор: У шістьох депутатів можуть з’явитися проблеми через те, хто і як поїхав з України
Суркіси виїхали з України на початку війни 
Останні новини
19:58
Путін не може лишитися при владі – Байден
19:49
Тростянець звільнено від російських військових
19:40
Синонім до слова "гівно": українці закликають бойкотувати Червоний Хрест
19:33
Росіяни тримали 4 тисячі маріупольців у полі на Запоріжжі два дні, рух розблоковано
19:32
У Польщі хочуть звільнити спікера сенату через скандальне звернення до Ради
19:30
Перетворився на попіл: українців просять допомогти врятувати тварин з екопарку на Київщині
19:12
Росіяни завдали ще одного ракетного удару по Львову: три потужні вибухи
19:11
Деякі генерали і члени Радбезу Білорусі хочуть вступити у війну – Генштаб ЗСУ
19:11
Британія заарештувала два приватні літаки друга Абрамовича
18:58
Історія родини з Маріуполя, яка з трьома дітьми вижила і виїхала з міста
Усі новини...