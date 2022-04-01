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Кім жартує: тих, хто не здаватиме воєнну техніку, позбавлятимуть субсидій

П'ятниця, 1 квітня 2022, 20:54

Керівник Миколаївської ОДА/ОВА Віталій Кім опублікував повідомлення про встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ бойову техніку РФ й пожартував, що тих, у кого її забагато назбирається, позбавлятимуть субсидій.

Джерело: Кім у Telegram.

Пряма мова: "У кого знайдемо більше 3 одиниць в одному дворі - позбавимо субсидій".

Що передувало: 1 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 7229, який передбачає встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Літак та корабель - 1 млн доларів, танк - 100 тис доларів, бронетранспортер - 50 тис доларів тощо.

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Теми: Миколаївська областьвійна
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