Кім жартує: тих, хто не здаватиме воєнну техніку, позбавлятимуть субсидій

Керівник Миколаївської ОДА/ОВА Віталій Кім опублікував повідомлення про встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ бойову техніку РФ й пожартував, що тих, у кого її забагато назбирається, позбавлятимуть субсидій.

Джерело: Кім у Telegram.

Пряма мова: "У кого знайдемо більше 3 одиниць в одному дворі - позбавимо субсидій".

Що передувало: 1 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 7229, який передбачає встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Літак та корабель - 1 млн доларів, танк - 100 тис доларів, бронетранспортер - 50 тис доларів тощо.