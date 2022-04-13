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Регіони: ракетні удари по Чуднову й Миргороду, з Маріуполя не випускають людей

Олена РощінаСереда, 13 квітня 2022, 09:03

Ніч на 13 квітня була неспокійною для Житомирської і Полтавської областей, російські війська ведуть активні бойові дії в Харківській, Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

Джерело: дані голів областей станом на 8-му ранку середи 13 квітня

Деталі: Житомирщина: пізно ввечері ворог наніс ракетний удар по інфраструктурному об'єкту у м. Чуднів. Загиблих та постраждалих немає. Деталі з’ясовуються. 

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Полтавщина: ввечері – ракетні удари по інфраструктурі в Миргороді. Інформація щодо постраждалих та  наслідків уточнюється. 

Харківська область: нічні обстріли окупантів по Харкову продовжилися, вдень була масштабна пожежа в одній із адмінбудівель, яку гасили аж до вечора. 

По області окупанти обстріляли Барвінкове, це Ізюмський напрямок. 

ВІДЕО ДНЯ

За день по області 17 поранених цивільних, 4 людини загинули.

Луганщина: ворогом завдані удари по Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Кремінній, Новодружеську. Внаслідок обстрілів пошкоджено ще десять домівок. 

Загинула одна людина. 21 – врятували бійці ДСНС.

На Донеччині стабільно напружено. Основні напрямки – Авдіївка, Очеретинська ТГ, Мар'їнка та Вугледар. Руйнування приватних будинків. За добу одна людина загинула, 3 поранених цивільних.

Маріуполь: попри повну блокаду, яка встановилася з 1 березня, військові тримають оборону. 

Останні два дні окупанти не випускають із міста цивільних, які хочуть вийти або виїхати з обложеного міста.

Евакуація із Бердянська на Запоріжжя триває. 

На Херсонщині окупанти не полишають спроб закріпитися та з окупованих територій ведуть бойові дії в напрямку сусідніх областей. 

У селах, окупованих російськими військами, ситуація залишилася незмінною. Область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Без світла та води наразі перебуває понад 100 населених пунктів Херсонщини

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині. 

Теми: війнаЖитомирщинаПолтавська областьДонбас
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