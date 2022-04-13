Швеція у червні планує подати заявку на членство у НАТО - ЗМІ

Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон збирається на саміті НАТО у червні подати заявку на вступ своєї країни до Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє шведський телеканал SVT.

Партія Андерссон, Соціал-демократична партія Швеції, скликала зустріч 24 травня, як повідомляють шведські ЗМІ, вона займе остаточну позицію щодо питання НАТО.

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Соціал-демократи збираються також провести вирішальне голосування у шведському парламенті Риксдагу.

Але за інформацією Svenska Dagbladet, правління партії, ймовірно, вже визначилося щодо НАТО. За даними видання, мета Магдалени Андерссон – подати заявку на саміті НАТО в Мадриді 29-30 червня.

"Це дуже важливий час в історії. Тепер є до і після 24 лютого. Безпекова ситуація повністю змінилася після російського вторгнення в Україну. І тепер ми маємо справді подумати, що краще для Швеції та нашої безпеки у цій ситуації. Ми проводимо дискусію між партіями у шведському парламенті і всередині моєї партії. Ми розглянемо цю ситуацію дуже серйозно і потім приймемо рішення" - сказала Андерссон на пресконференції з фінською прем’єркою Санною Марін, коментуючи інформацію шведських ЗМІ.

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Серед партій шведського парламенту немає єдності щодо того, скільки голосів буде потрібно на підтримку подачі заявки на членство у НАТО. Поміркована партія вважає, що достатньо простої більшості, тобто більше 50% голосів. Соціал-демократи, навпаки, вважають, що ця пропозиція має набрати 75% голосів у Риксдазі.

Як повідомлялося, у Швеції може утворитися парламентська більшість за вступ в НАТО у випадку, якщо Фінляндія вирішить вступити до Альянсу.

Нагадаємо, Фінляндія сьогодні розпочинає дебати, внаслідок яких країна може подати заявку на членство в НАТО протягом кількох тижнів.