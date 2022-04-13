США з високою вірогідністю офіційно визнає дії РФ геноцидом – Нуланд

Офіційне визнання дій РФ в Україні геноцидом займе чимало часу, проте з високою вірогідністю таке рішення буде прийнято.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву в інтерв’ю CNN зробила заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд

Вона відмічає, що президент Байден, назвавши дії РФ геноцидом "говорив від душі, коли назвав те, що ми бачимо в Україні геноцидом, скоєним Російською Федерацією та її армією".

Втім, Нуланд уточнює, що "процес збору доказів займе тривалий час", і лише тоді уряд зможе офіційно ухвалити рішення про геноцид.

"Але я збираюся передбачити, що те, що президент Байден назвав, – це те, що ми в кінцевому підсумку, ймовірно, отримаємо, коли зможемо зібрати всі ці докази. Адже, те, що відбувається там, не є випадковістю. Це навмисне рішення Росії знищити Україну та її мирне населення", – додає Нуланд.

Нагадаємо, днем раніше президент США Джо Байден першим із західних лідерів зробив подібну заяву під час виступу в Айові. Зокрема, президент США зазначив, що Владімір Путін намагається "стерти навіть ідею бути українцем".

Згодом подібну заяву озвучив і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. "На мою думку, абсолютно правильно, що все більше людей використовують слово геноцид у зв'язку з тим, що робить Росія (в Україні), та з тим, що робить Владімір Путін", – заявив канадський прем’єр

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Натомість президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом. "Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи [росіяни та українці] – брати", зазначив він.

Остання заява викликала гостру відповідь українського МЗС.