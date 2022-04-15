Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Польщі підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 04:18

Президент Анджей Дуда підписав схвалив зміни до закону про допомогу громадянам України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт президента Польщі.

 Ключові зміни стосуються тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.

Зокрема,  зміни передбачають спрощення отримання податкового номера неповнолітніми та особами з інвалідністю.

Закон також дасть можливість громадянам України надавати психологічну допомогу своїм співвітчизникам, які не володіють польською мовою. Українські біженці також зможуть взяти участь у заняттях, які проводить Центр соціальної інтеграції.

Законодавчі зміни також стосуються і білорусів, які прибули до Польщі з України. Для них спрощується отримання гуманітарних віз.

Нагадаємо, цього тижня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Єврокомісію надати країні фінансову підтримку у зв’язку з великими витратами, пов’язаними з прийомом українських біженців.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому у Польщі запевняють, що країна все ще має резерви, аби прийняти більше біженців з України. 

Теми: Польщавійнабіженці
Головне сьогодні

Знищення захисників Маріуполя поставить крапку на перемовинах – Зеленський

фотоРосіяни поховали путінського генерала, якого ліквідували ЗСУ

ВІДЕОКиївщина: відновлюють міст біля Стоянки, що розблокує рух авто між Києвом і Житомиром

фотоОкупанти знову обстріляли нафтопереробний завод на Луганщині

відео Марченко вже знайшла, на кого поміняти Медведчука

фотоЗбройні сили збили 4 крилаті ракети, які летіли на Львівщину

Усі новини...
Польща
Польща замовила у Британії новий ракетний комплекс
Cпікери Сенатів Польщі та Чехії відвідали звільнені Бучу, Ірпінь та Бородянку
Канадські військові зустрічатимуть українських біженців у Польщі
Останні новини
17:07
Зеленський назвав імовірних гарантів безпеки України
17:03
Берлін підтвердив надання 2 млрд євро на військову техніку, здебільшого Україні
17:00
Окупанти затримали Басуріна, який розповів про хімічну зброю в Маріуполі – розвідка
16:56
Ахметов пообіцяв допомогти відновити Маріуполь
16:56
Знищення захисників Маріуполя поставить крапку на перемовинах – Зеленський
16:48
відео Понад 10 тисяч добровольців долучилися допомагати рятувальникам
16:41
Зеленський розповів, що робиться і що потрібно для порятунку Маріуполя
16:34
фотоРосіяни поховали путінського генерала, якого ліквідували ЗСУ
16:27
Росіяни зірвали евакуацію з Лисичанська, відкривши вогонь – Гайдай
16:13
ВІДЕОКиївщина: відновлюють міст біля Стоянки, що розблокує рух авто між Києвом і Житомиром
Усі новини...