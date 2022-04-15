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Президент Польщі підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 04:18

Президент Анджей Дуда підписав схвалив зміни до закону про допомогу громадянам України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт президента Польщі.

 Ключові зміни стосуються тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.

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Зокрема,  зміни передбачають спрощення отримання податкового номера неповнолітніми та особами з інвалідністю.

Закон також дасть можливість громадянам України надавати психологічну допомогу своїм співвітчизникам, які не володіють польською мовою. Українські біженці також зможуть взяти участь у заняттях, які проводить Центр соціальної інтеграції.

Законодавчі зміни також стосуються і білорусів, які прибули до Польщі з України. Для них спрощується отримання гуманітарних віз.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, цього тижня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Єврокомісію надати країні фінансову підтримку у зв’язку з великими витратами, пов’язаними з прийомом українських біженців.

При цьому у Польщі запевняють, що країна все ще має резерви, аби прийняти більше біженців з України. 

Теми: Польщавійнабіженці
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