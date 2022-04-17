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Ворог штурмує і бомбить Маріуполь, частково блокує Харків і готує провокації - зведення

Валентина РоманенкоНеділя, 17 квітня 2022, 18:47
Ворог штурмує і бомбить Маріуполь, частково блокує Харків і готує провокації - зведення
ілюстративне фото ЗСУ

Російські окупаційні війська активізувався на Донецькому і Таврійському напрямках, штурмують порт Маріуполя, не полишає ворог і ідеї про референдум щодо фейкової "херсонської республіки".

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. Російські окупанти не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури України".

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Деталі: На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Сіверському напрямку зберігається імовірність застосування противником диверсійно-розвідувальних груп та завдання ракетних ударів з території російської федерації по елементах військової та цивільної інфраструктури нашої держави.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснити вогневе ураження позицій підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

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На Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії. Продовжує ракетно-бомбові удари по місту Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь".

На Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій. У районі населеного пункту Василівка Запорізької області було відзначено, що противник, ймовірно для здійснення провокацій, замальовує літери Z на техніці та встановлює українські прапори.

У Генштабі зазначають, що в окупованому Криму значного суспільного резонансу набула інформація про знищення Україною ракетного крейсера "Москва". Серед населення посилюється недовіра до інформації, що розповсюджується офіційними російськими засобами масової інформації, йдеться у зведенні.

Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до війни місцевих жителів тимчасово захоплених територій. Так, у місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків.

На окремих тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується підготовка до проведення незаконного референдуму із проголошення так званої "херсонської народної республіки". Для фальсифікації його результатів планується використати персональні дані жителів регіону, які збирають окупанти під час видачі так званої "гуманітарної допомоги". Серед мешканців також поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їх "мобілізація" до лав збройних сил РФ.

Дослівно: "Під час проведення заходів підготовки перед відправленням підрозділів для участі у війні з Україною на полігонах на території Російської Федерації відзначено понад 50 випадків самовільного залишення польових таборів особовим складом.

Українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово відтісняють ворожі війська на окремих напрямках. Разом переможемо! Слава Україні!".

Теми: війнаГенштаб
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