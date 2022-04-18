Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зведення Генштабу: Росіяни марно намагалися закріпитися на Луганщині

Анастасія КалатурПонеділок, 18 квітня 2022, 06:50

Противник безуспішно намагалися закріпитись в районах Кремінної та Рубіжного і марно здійснювали штурм в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар’їнка.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: Росіяни майже створили наступальне угруповання у Східній операційній зоні і не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи білоруських військ  продовжують прикривати українсько-білоруський кордон  в Брестській та Гомельській областях. В цих районах ворог веде радіоелектронну розвідку. З території Білорусі вивозять залізницею пошкоджену бронетехніку росіян.

На Сіверському напрямку росіяни посилено контролюють ділянки кордону. Триває інженерне обладнання позицій в районах пунктів пропуску і в прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ. Не виключено, що задіюють ДРГ та ракетні удари з Росії.

Для розширення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець та умов для оперативного розгортання військ ворог провів розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують частково блокувати Харків та намагаються вразити  вогнем українські війська.

ВІДЕО ДНЯ

На Донецькому і Таврійському напрямках противник відновлює боєздатність і поповнює запаси. Намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів та активізувати бойові дії. Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Сіверськ і Покровське.

Основні зусилля ворога - в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над Маріуполем. Був наступ на Сєверодонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні   позицій, продовжує здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ у напрямках на Миколаїв та Олександрівку.

Очікується, що ворог продовжить бої для виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

На території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили 12 атак росіян, знищено десять танків, п’ятнадцять одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем.

Уражено п’ять повітряних цілей: один літак, три вертольоти та один БПЛА.

Всього у складі угруповань до виконання бойових завдань в Україні залучено 87 батальйонних тактичних груп противника.

Головне сьогодні

США пригрозили Китаю наслідками за допомогу Росії

На Харківщині ворог розгортає додаткові зенітні ракетні дивізіони – зведення штабу

Байден і Макрон скликають світових лідерів через новий наступ Росії – ЗМІ

Мер Херсона просить пояснити, як місцевій владі працювати в окупації

Пентагон заперечує інформацію РФ про збитий український літак зі зброєю

Українці і далі зможуть виїжджати до ЄС за внутрішнім паспортом – рішення ДПСУ

Усі новини...
Останні новини
09:52
США готують арешт чергової яхти, пов’язаної з російськими олігархами
09:51
Франція не потребує російського газу – Макрон
09:42
відеоУ Маріуполі росіяни б’ють не лише по "Азовсталі", а й по житловому сектору – радник мера
09:42
Зеленський назвав пріоритети для економіки після війни
09:32
Голова Луганської ОВА: Часу на роздуми нема – виїжджайте, бо уб’ють
09:26
Гуманітарних коридорів не буде третій день поспіль 
09:03
Напад Росії на Україну: кількість поранених дітей зросла до 367
08:53
фото, відеоРегіони: в Миколаєві від обстрілу загорівся дім, важкі бої на сході України
08:30
Дніпропетровщина: окупанти знову обстріляли з "Градів" Криворізький район
08:25
Російські війська знищили ще 12 будинків на Луганщині, найбільше – у Кремінній
Усі новини...