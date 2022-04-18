Зведення Генштабу: Росіяни марно намагалися закріпитися на Луганщині

Противник безуспішно намагалися закріпитись в районах Кремінної та Рубіжного і марно здійснювали штурм в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар’їнка.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: Росіяни майже створили наступальне угруповання у Східній операційній зоні і не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи білоруських військ продовжують прикривати українсько-білоруський кордон в Брестській та Гомельській областях. В цих районах ворог веде радіоелектронну розвідку. З території Білорусі вивозять залізницею пошкоджену бронетехніку росіян.

На Сіверському напрямку росіяни посилено контролюють ділянки кордону. Триває інженерне обладнання позицій в районах пунктів пропуску і в прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ. Не виключено, що задіюють ДРГ та ракетні удари з Росії.

Для розширення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець та умов для оперативного розгортання військ ворог провів розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують частково блокувати Харків та намагаються вразити вогнем українські війська.

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На Донецькому і Таврійському напрямках противник відновлює боєздатність і поповнює запаси. Намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів та активізувати бойові дії. Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Сіверськ і Покровське.

Основні зусилля ворога - в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над Маріуполем. Був наступ на Сєверодонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні позицій, продовжує здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ у напрямках на Миколаїв та Олександрівку.

Очікується, що ворог продовжить бої для виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

На території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили 12 атак росіян, знищено десять танків, п’ятнадцять одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем.

Уражено п’ять повітряних цілей: один літак, три вертольоти та один БПЛА.

Всього у складі угруповань до виконання бойових завдань в Україні залучено 87 батальйонних тактичних груп противника.