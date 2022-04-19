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Макрон – Франція не потребує російського газу

Вівторок, 19 квітня 2022, 00:20

Еммануель Макрон переконує, що підтримує повне нафтове та газове ембарго для РФ.

Як пише "Європейська правда", таку заяву президент Франції зробив під час інтерв’ю телеканалу France 5.

Макрон також спростовує інформацію, що саме за його ініціативою до завершення президентських виборів у Франції було відкладено питання ембарго на російську нафту.

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Він стверджує,  що європейці мають припинити купувати нафту і газ у Росії, щоб "послабити здатність Москви" продовжувати війну.

Він відмічає, що Франція не залежить від постачань російського газу, а тому блокуванням ембарго займається інша країна. Проте, французький президент додає - "європейський ринок є взаємопов'язаним" і в цілому "Європа залежить від російського газу".

Президент Франції також відмовився встановити червоні лінії для можливого застосування хімічної зброї, оскільки "ми повинні виміряти наслідки", які це матиме. 

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Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що його діалог із президентом Росії Владіміром Путіним застопорився після того, як в Україні було виявлено масові вбивства. 

"Після масових вбивств, які ми виявили в Бучі та інших містах, війна набула іншого обороту, тому з того часу я більше не розмовляв із ним безпосередньо, але я не виключаю, що зроблю це в майбутньому", - заявив він. 

А після оприлюднення інформації про звірства у Бучі Макрон виступив за посилення санкцій проти Росії  і "запровадження обмежень на імпорт російської нафти і вугілля".

"Ми будемо координуватися з нашими європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною", в "найближчі дні", додав він, згадавши про індивідуальні санкції та заходи щодо "вугілля та нафти".

Теми: ФранціяМакрон
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