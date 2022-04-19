Путін планує нову зустріч із великим бізнесом, попередня стала приводом для санкцій – Bloomberg

Президент РФ Володимир Путін планує 20 квітня зустрітися з власниками та керівниками великого російського бізнесу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, які говорили на умовах анонімності, жодного порядку денного не оголошували.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін і надалі проводитиме зустрічі з представниками різних галузей промисловості.

"У понеділок Путін заявив високопосадовцям, що "економічний бліцкриг" Заходу не спрацював, а їхні санкції провалилися", - нагадує агентство.

Bloomberg зазначає, що Путін збирав провідних представників російського бізнесу 24 лютого - у день, коли РФ почала вторгнення в Україну.

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Та зустріч, що транслювалась по телебаченню, була використана ЄС як привід для введення санкцій проти кількох російських бізнесменів, оскільки показала їхню близькість до Путіна, пише агентство.

Тоді у зустрічі з Путіним у Кремлі взяли участь 37 бізнесменів та топ-менеджерів приватних та держкомпаній.

Серед них мільярдери Петро Авен, Вагіт Алекперов, Андрій Бокарєв, Володимир Євтушенков, Михайло Гуцерієв, Андрій Мельниченко, Дмитро Пумпянський, Сулейман Керімов, Леонід Міхельсон, Олексій Мордашов та Володимир Потанін.

Від приватного бізнесу також були керуючий директор групи компаній "Яндекс" Тігран Худавердян, гендиректор Ozon Олександр Шульгін та гендиректор VK Володимир Кирієнко.

Держкомпанії та банки на зустрічі представляли Герман Греф ("Сбер"), Андрій Костін (ВТБ), Андрій Акімов (Газпромбанк), Ігор Сєчін ("Роснефть") та Олексій Міллер ("Газпром"). Усі вони в результаті потрапили до санкційних списків.